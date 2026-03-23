Municipales 2026 au Trois-Îlets en Martinique : Arnaud 🎶🎶🎶Woman no cry…no woman no cry🎶🎶

mars 22nd, 2026

Elle avait une chance au grattage, une chance au tirage. Aux Trois-Îlets, à l’occasion des Municipales en Martinique., Nathalie Grat a préféré damer le pion à Arnaud René-Corail. Un pion qui sent le fion avec ou sans gratitude.

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