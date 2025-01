Emmanuel de Reynal sors de ce corps

La Martinique vient de connaître une nouvelle cyberattaque enrichie par l’Intelligence Artificielle (IA) . Une démarche démoniaque voire machiavélique. Récemment Gregory Gabourg de Martinique La 1ère Radio recevait Philippe Jock le notamment président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Martinique (CCIM).

Seul hic, PJ était en mode pièce jointe. Et quand on l’écoute, on croît entendre Emmanuel de Reynal dans 7 à nous. Beaucoup pensent qu’on a été des victimes d’un violent piratage informatique. Comment est-ce possible ? Est-ce peau cible ?

Ceux et celles qui cherchent une réponse spécifique au coeur d’une facticité nourrie de résilience se retrouvent dans un bouillon métissé avec un migan qui ne prend pas de gants. J’avoue être un peu sonné voire désarçonné.

Mais ce qui rassure c’est que ça n’a rien de rassurant. Les gens de gauche souffrent de droitisation. Le malaise est grandissant au coeur d’une Martinique qui vit une crise sociétale majeure et durable.

Voir la vidéo : https://youtube.com/shorts/O65ZkekYo4g?si=BqHQ2CitqyRMSSXU