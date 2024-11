Konvwa « Nu bon épi sa !! »

Pour alerter les Martiniquais à propos de nouvelles constructions de surfaces commerciales qui constituent, en plus de leur impact écologique désastreux, un risque majeur pour les petits commerçants des bourgs des communes concernées, un collectif de commerçants de ces trois communes a été constitué pour l’organisation d’une caravane « nous en avons assez !! ».

Ce konvwa se déroulera ce dimanche 10 novembre 2024. Le rendez-vous est donné à partir de 8h, sur le Parking du TCSP à Carrère, pour le départ de ce Konvwa qui ralliera Ducos, puis Saint-Esprit, puis le Vauclin, et s’achèvera aux Salines, par un moment de convivialité.

Voilà le texte :

« Nous avons constitué un collectif pour l’organisation d’un Konvwa (caravane), le Dimanche 10 Novembre 2024, destiné à alerter les Martiniquais.es à propos de nouvelles constructions de surfaces commerciales qui constituent, en plus de leur impact écologique désastreux, un risque majeur pour les petits commerçants des bourgs des communes concernées.

Que ce soit au Quartier Bac, à Ducos, où un projet de construction d’une zone commerciale avec grande distribution, sur plus de 22000 m2, menace notre écosystème et les commerces de proximité de tout le secteur, ou encore au Quartier l’Avenir au Saint-Esprit où près de 10 Ha ont été déclassés pour construire des logements de luxe et une énième zone commerciale, toujours accompagnée de la Grande Distribution, ou encore au Vauclin à l’entrée du bourg, qui voit s’ouvrir bientôt un nouveau magasin d’une enseigne déjà très implantée dans notre pays, nous disons Assez!! Nu bon épi sa!!

Nous avons déjà pu faire le constat des implantations précédentes qui pullulent dans presque toutes les communes de Martinique.

L’expérience nous a montré que la Grande distribution n’offre que des emplois précaires, là où nos petits commerces, pharmacies, supérettes de proximité, proposent des emplois durables. Les Maires ont-ils mesuré le nombre d’emplois menacés dans les bourgs et quartiers de Ducos, Saint-Esprit et Vauclin? Les projections les plus optimistes les évaluent par centaines.

Ces projets de nouvelles zones commerciales sont-ils accompagnés de dispositifs d’aides financières aux petits commerces menacés d’asphyxie? Des renseignements que nous avons pu récolter sur le terrain, aucune aide n’a été engagée. D’un côté on pousse les petites structures à s’endetter pour améliorer leur qualité de service, de l’autre, les maires laissent s’implanter dans leurs communes des supermarchés sans analyse réelle de leur zone de chalandise.

Avec de plus petits volumes, les supérettes deviennent les victimes de leurs propres centrales d’approvisionnement.

La dilapidation du foncier agricole déclassé à cause du chlordecone au profit des empoisonneurs opérant sur tous les secteurs de l’économie Martiniquaise et déjà grands possédant terriens.

La question de la multiplication des grandes surfaces et autres zones commerciales, par leur concentration de mise à disposition de biens de consommation exogènes, renforcent la dépendance alimentaire et contribuent à asphyxier une agriculture Martiniquaise prise en otage par les monocultures de banane et de canne.

Il est temps de nous organiser pour mettre un terme définitif à la prolifération de ce type de projets dangereux pour notre économie, notre santé, notre tissu social et notre environnement, déjà fragilisé par les enjeux climatiques. Nu bon épi sa !!

Nous vous invitons donc à nous rejoindre le dimanche 10 Novembre 2024, à partir de 8h, sur le Parking du TCSP à Carrère, pour le départ de ce Konvwa qui ralliera Ducos, puis Saint-Esprit, puis le Vauclin, et s’achèvera aux Salines, par un moment de convivialité, dans un village d’alternatives Martiniquaises pour la souveraineté alimentaire. Ce sera également l’occasion de sensibiliser la population sur le projet de réaménagement imminent des Salines qui condamne ce site à la disparition de tout ce qui fait sa richesse. Nu bon épi sa !!

A l’heure où le Peuple Martiniquais et les organisations qui le représentent s’unissent, et se mobilisent avec “ultradétermination” pour lutter contre la Vie Chère, nous réaffirmons aussi notre volonté de sauvegarder et construire une Martinique qui rassemble nos aspirations à la justice sociale, la dignité humaine, à la souveraineté alimentaire et au respect de nos identités. »

Collectif du convoi : Associations des commerçants de Ducos, du Saint-Esprit, du Vauclin