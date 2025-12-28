La Martinique CONSOMME plus de cercueils que de berceaux 💀💀💀💀



ALERTE ROUGE : LA MARTINIQUE SE MEURT ! LE CHOC DÉMOGRAPHIQUE EST LÀ, ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT !

WOY ! Arrêtez de regarder ailleurs ! Pendant que nos élus imbéciles s’agitent sur des détails, parlent d’autosuffisance alimentaire (alors qu’on importe 15 tonnes d’ignames de merde made in CostaRica, le vrai cancer qui ronge la Martinique est là, sous nos yeux, confirmé par les chiffres froids de l’INSEE. C’est officiel : depuis 2020, la Martinique fabrique plus de cercueils que de berceaux.



Le graphique est terrifiant. C’est l’effet ciseaux de la mort. La courbe bleue des naissances plonge en piqué (moins de 2 900 bébés en 2024, un record historique !), pendant que la courbe rouge des décès s’envole, boostée par le vieillissement et la Covid.

Le constat est brutal : NOUS SOMMES EN TRAIN DE DISPARAÎTRE. 💀💀💀💀

Nos jeunes se barrent parce qu’il n’y a rien pour eux ici, nos anciens s’éteignent, et l’île se transforme en un EHPAD géant à ciel ouvert.

C’est ça, le vrai « grand remplacement » : le remplacement du peuple martiniquais par… le vide ! Par un écran blanc.

C’est LA question vitale pour notre avenir.

Sans jeunesse, sans renouvellement, il n’y a pas de pays, pas d’économie, pas de culture. Juste un mouroir…pas factice celui-là… au soleil.

Alors, qu’est-ce qu’on fait ? La Martinique…on fait quoi ? On se branle ? On dit que c’est la faute d’autrui ? On encule des truies ? On se détruit ?

On continue à faire semblant jusqu’au dernier Martiniquais ? Awa ! Il est temps de se réveiller avant que le dernier n’éteigne la lumière à l’aéroport Émia Eriasec. On vous aura averti. Bande de blaireaux.

Tjenbé rèd… si zot pé.