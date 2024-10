Le direct TV du siècle…the winner is Franck Zozor de Martinique La 1ère 🏆🏆🏆

Ce mercredi 09 octobre 2024, la veille d’une nouvelle réunion contre la vie chère, la Martinique a pris de la HAUTEUR dans la charmante commune du Carbet.

Le brillant journaliste Franck Zozor a profité de ce moment autant hystérique qu’historique, pour réaliser le direct TV du siècle. Depuis plusieurs heures, CNN, Fox News, TF1, Zouk TV, KMT, BFM TV, Via ATV, ESPN et la BBC font tout pour le recruter. Pascale Lavenaire ne sait plus où donner de la Tèt Boskaf. Aux dernières nouvelles, elle demanderait conseils à Kathleen Bilas*. Ce qui à mon avis n’est pas une bonne…bon bref.

*la journaliste qui pousse son caddie sur les réseaux sociaux pour trouver des audios notamment dans l’affaire Letchimy l’étrangleur de syndicaliste blanc. En bond d’ail et en tout cas qu’ail.