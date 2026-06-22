« Le racisme revient en force lorsque les personnes racisées gagnent de la visibilité en politique », affirme l’anthropologue Michel Agier.

Cette déclaration soulève une question fondamentale : comment analyser les tensions identitaires dans nos sociétés sans tomber dans la simplification ?

Réduire toute inquiétude liée à l’immigration, à l’intégration ou à la cohésion nationale à une manifestation du racisme serait une erreur.

Mais nier l’existence de comportements racistes lorsque des citoyens issus de minorités accèdent à des fonctions de pouvoir serait tout aussi contestable.

L’expérience montre qu’à chaque fois qu’une personne issue d’un groupe historiquement sous-représenté accède à des responsabilités importantes, elle devient parfois la cible d’attaques qui dépassent largement le cadre du débat démocratique normal.

Les faits sont là…

Cependant, le véritable défi consiste à dépasser les slogans et les catégories idéologiques pour examiner les réalités avec rigueur : données, contexte historique, dynamiques sociales, politiques d’intégration et perception des populations.

Le débat public mérite mieux que des postures. Il mérite des faits, de la nuance et de l’intelligence collective.

Dans une démocratie mature, on doit pouvoir combattre le racisme sans interdire le débat, et débattre sans banaliser le racisme.

C’est dans cet équilibre que se construit la cohésion nationale.

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