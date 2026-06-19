Les Afro-descendants à la Coupe du monde 2026 : une présence historique qui redessine le football mondial



La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, marque un tournant dans l’histoire du football mondial. Avec 48 sélections et 1 248 joueurs inscrits, elle est non seulement la plus grande Coupe du monde jamais organisée, mais aussi l’une des plus diverses sur le plan humain et culturel.



Parmi les phénomènes marquants de cette édition figure la présence exceptionnelle des joueurs afro-descendants, qu’ils représentent une nation africaine, européenne, américaine, caribéenne ou asiatique.

Une présence estimée entre 35 % et 40 % des effectifs.

Aucune statistique officielle de la FIFA ne classe les joueurs selon leur origine ethnique. Néanmoins, une analyse des 48 effectifs permet d’estimer que 400 à 500 joueurs, soit environ un tiers à deux cinquièmes des participants, sont afro-descendants.



Cette présence s’explique par plusieurs phénomènes :

la qualification de nombreuses équipes africaines ;

l’importance des diasporas africaines en Europe ;

le poids démographique des populations afro-descendantes dans les Amériques et les Caraïbes ;

la mondialisation croissante du football.

L’Afrique, premier réservoir de joueurs afro-descendants

Les sélections africaines concentrent naturellement la plus forte proportion de joueurs afro-descendants.

Parmi les nations présentes :

Senegal

Ghana

Côte d’Ivoire

DR Congo

South Africa

Cape Verde

Ces équipes présentent des effectifs presque entièrement afro-descendants.

À elles seules, les sélections africaines représentent probablement entre 170 et 200 joueurs afro-descendants.

L’Europe : le visage de la diaspora africaine

Le phénomène est particulièrement visible en Europe.

France

L’équipe France compte parmi les sélections les plus représentatives de la diversité contemporaine, avec des joueurs comme :

Kylian Mbappé

William Saliba

Aurélien Tchouaméni

Ousmane Dembélé

Marcus Thuram

L’effectif français compte environ 17 joueurs afro-descendants sur 26.

Pays-Bas

Les Pays-Bas présentent également une forte diversité avec :

Virgil van Dijk

Nathan Aké

Ryan Gravenberch

Memphis Depay

Angleterre

L’Angleterre aligne notamment :

Bukayo Saka

Jude Bellingham

Eberechi Eze

Marc Guéhi

La Belgique, le Portugal, la Suisse, l’Allemagne et la Suède présentent également des effectifs fortement influencés par les migrations africaines des dernières décennies.



Dans les Amériques, la présence afro-descendante s’explique principalement par l’histoire de la traite négrière atlantique.

Brésil

Le Brazil national football team reste l’une des équipes les plus marquées par l’héritage africain.

Parmi ses stars :

Vinícius Júnior

Rodrygo

Éder Militão

Haïti

La sélection d’Haiti est presque entièrement composée de joueurs afro-descendants.

Curaçao

Curaçao offre un exemple remarquable de la contribution des petites nations caribéennes à la diversité du tournoi.

Canada et États-Unis

Le Canada et les États-Unis comptent de nombreux joueurs issus des diasporas africaine et caribéenne.

L’exemple fascinant du Japon

Le cas du Japon illustre l’évolution récente du football mondial.

Longtemps perçue comme très homogène, la sélection japonaise compte aujourd’hui un gardien titulaire afro-descendant : Zion Suzuki.

Né aux États-Unis d’un père ghanéen et d’une mère japonaise, il est devenu le numéro un du Japon lors du Mondial 2026. Son parcours symbolise une nouvelle génération de footballeurs aux identités multiples.

Plus qu’un phénomène sportif

La forte présence afro-descendante au Mondial 2026 dépasse largement le cadre du sport.

Elle raconte :

l’histoire des migrations ;

les héritages de la colonisation et de l’esclavage ;

les dynamiques des diasporas contemporaines ;

l’émergence d’identités nationales de plus en plus plurielles.

Du Sénégal à la France, du Brésil au Canada, d’Haïti au Japon, les joueurs afro-descendants constituent aujourd’hui l’une des forces majeures du football mondial.

La Coupe du monde 2026 apparaît ainsi comme le reflet d’un monde profondément connecté, où les trajectoires africaines et afro-descendantes occupent désormais une place centrale dans l’élite du football international.

Paul Kisuski