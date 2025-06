Les Ateliers Hair Party débarquent à Paris : 🎶🎶🎶Chivé douvan…chivé yo🎶🎶

Ce samedi 31 mai 2025…il et elles étaient 14. 13 filles et un garçon. La plus jeune a 5 ans. Le parc floral de Paris accueillait ainsi des jeunes qui étaient accompagnés de leurs parents. Mais ces derniers n’avaient pas le droit de « participer » à cette première édition des Ateliers Hair Party dans la capitale française. C’était un truc entre eux.

Après une mise place quasi scolaire, le cheveu devenait l’unique centre d’intérêt de ce moment tant attendu. Dans une ambiance conviviale et apaisée, ces jeunes soucieuses de leur dimension capillaire ont fait corps avec elles-mêmes avec leur imagerie et leur identité.

Une expérience enrichissante qui ouvre un vaste champ du désormais possible. Apprendre à se coiffer c’est donc ça. Faire des nattes, des tresses, des chignons, entretenir sa crinière, aujourd’hui et demain. On peut se prendre la tête, la prendre en mains nous-mêmes.

Des applaudissements nourris viendront nourrir un collectif niveau de satisfaction. à l’initiative de cet événement Catherine Brafine-Dieye a longuement échanger avec les parents et ses « élèves ».

Le mot de la fin revient à Nala la benjamine du groupe : « Est-ce qu’on va refaire ? » C’est une bonne question. Une réponse affirmative souhaitable.

En attendant, ce dimanche 1er juin 2025, deux ateliers sont organisés dans la même salle.













Voir les vidéos :

https://youtube.com/shorts/2N1Zs3iYVqU?si=cPfzxgvhxCwrWLln

https://youtube.com/shorts/QAgRgCIFZPE?si=WdQadFEb2nqiLoic

https://youtube.com/shorts/DPzfBoj_eyg?si=6bfASylt01EOarah

https://youtube.com/shorts/tBrV8hpPCLw?si=_kckGaXXzCQqySed

https://youtube.com/shorts/Rh06k5thv90?si=-c8k4tY7JXIjlnVc