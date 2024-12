Martinique : le PPM prend l’eau et perd Odyssi

Nouvelle et cuisante défaite pour le PPM en Martinique. Mais voilà encore une bonne raison de faire la fête. Le camp gland de Serge Letchimy va boire de la Chan…flor, les autres vont sabrer le Cham…pagne. Le sucre de canne qui a eu l’occasion de copuler avec raison avec le raisin fait pour la énième fois des émules métissés avec des mules..

Dany Chomet est donc élu Président d’Odyssi. Il a battu le candidat PPM, Luc Jouye de Grandmaison qui pourtant était sur la roue arrière de son deux roues.

On imagine la grande jouissance qui habite l’ex PPM schoelcherois qui, sur 21 voix (5 élus de Fort-de-France, 4 élus du Lamentin, 3 élus de Schoelcher, 2 élus de Saint-Joseph + 4 personnalités qualifiées, 2 organismes experts technique ODE et CED + une association de consommateurs) obtient 11 suffrages, son adversaire du jour 7 et il reste 2 bulletins blancs et 1 nul. Que s’est-il donc passé ?

Après le grand port Fort-de-France, la circonscription Bastille de Fort-de-France arrachée par Béatrice Bellay, voilà que les boskafiens perdent là Odyssi. Oh oh…eau. Haut. Vivement la fin de 2024…en sachant que 2026 s’annonce…PIRE.