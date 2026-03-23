Martinique : les Municipales 2026 au Robert vont-elles être annulées ? 😵‍💫😵‍💫😵‍💫. Voilà une question inquiétante qui pourrait faire Mady Mérine prendre un bain démaré aux huiles essentielles d’algues sargasses. Mais soyons sérieux car le sujet est grave.

Cette affiche publicitaire (4X3) fait partie d’une campagne de la marque Chanflor qui est apparue entre les deux tours des Municipales.

Elle fait partie d’une série de trois créations. Une avec une personnalité des médias et l’autre avec une gymnaste française de renom. Elle nous interpelle car c’est elle qui pose problème.

Ce jeune que l’on voit n’est autre que le fils de Félix Mérine candidat à la mairie de la ville du Robert. En bon être factice…vous être libre de me dire en pleine résilience au coeur d’une spécifique spécificité créole …un magnifique . « ET ALORS ? »

« ET ALORS ? »

Eh bien, il se trouve que ce beau jeune homme est… le fils de Félix Mérine. « ET ALORS ? »

Doucement. Restons calmes. Revenons à l’affiche et à l’accroche : « MON CHOIX ÉVIDENT »

Là on est publicitairement parlant dans le message subliminal. MON CHOIX en pleine campagne électorale devient un argument politique. L’affiche parle aux Robertins. Surtout aux électrices et électeurs robertins. C’est un message politique clairement amplifié par l’utilisation du mot ÉVIDENT .

Le sportif affiche l’univers de son père (la yole) il devient donc un prescripteur majeur et crédible. Yich Papa’y. Sauf qu’un scrutin ce n’est pas une course de yole. Aucun candidat, aucune candidate ne peut bénéficier d’un tel battage publicitaire.

À Bondamanjak on trouve ça grandement scandaleux autant que cette histoire de bouée au TDY en 2025. Reste à savoir si Farell sera Williams. Happy. Le maire sortant et sa liste ont 10 jours pour réagir comme Jean-Michel Aulas. À suivre…

gilles dégras