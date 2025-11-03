Ronaldinho ? No RONALDINERO 💵💵💶💶💶💰💰💰💲💲🤑🤑. Falcao, Obao, filao, Île fait bon là-haut, cacao, Carrefour Mao.
…Bolsonaro du pays des doigts de l’homme blanc dans l’homme noir.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.