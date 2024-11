Vulnérabilité énergétique dans les DROM : l’énergie, un luxe de plus en plus inaccessible ?

A l’occasion de la Journée contre la précarité énergétique, la question de l’accès à l’énergie dans les #DROM mérite d’être mise en lumière.

Bien que majoritairement éloignés des problématiques hexagonales liées au froid, les Ultramarins voient leur #vulnérabilité énergétique s’accentuer.

Celle-ci touche les ménages consacrant + de 8% de leurs ressources en dépenses d’énergie pour le logement et + de 4,5% de leurs ressources en dépenses de carburant.

En Hexagone, cette réalité concerne 15% des ménages pour leur logement et 10% pour leurs déplacements (Insee, 2015)

👉 Et dans les DROM alors ?

Les coûts élevés de l’énergie et du carburant (en plus de l’alimentation) mettent sous pression des milliers de foyers.

🔴 Un taux d’effort énergétique (TEE) qui pèse lourd dans le budget logement

La part de ménages consacrant plus de 8% de ses dépenses en énergie pour leur logement s’élève à :

➡️ #Guadeloupe 14,4%

➡️ #Guyane 15,7%

➡️ #LaRéunion 9,2%

➡️ #Martinique 9,6%

➡️ #Mayotte 34,0%

(Source : ONPE, 2013)

Les ménages consacrent une part croissante de leurs revenus aux dépenses d’énergie, du fait d’une dépendance accrue aux énergies fossiles pour l’électricité, d’un recours de plus en plus important à la climatisation ou encore de problèmes d’isolation dans les logements.

De nombreux ménages ultramarins vivent dans des « bouilloires thermiques » (à titre comparatif, 55 % des Français de l’Hexagone déclarent avoir eu trop chaud pendant au moins 24h dans leur logement en 2023 / source : Baromètre de l’Energie).

Faute d’adaptation des logements à la chaleur tropicale ou équatoriale, les usages énergivores se développent, alourdissant les factures d’énergies.

🔴 Le carburant, un autre poids majeur dans le budget

➡️ Un tiers de la population aux Antilles-Guyane dépense 10% de son revenu en carburant

(Source : Rapport sur la régulation du prix des carburants et du gaz dans les DFA, 2022)

Les DROM souffrent de l’absence de réseaux de transport en commun efficaces, ce qui rend indispensable la voiture comme mode de déplacement quotidien.

Le carburant représente une part importante du budget, ce qui accroit la vulnérabilité des foyers dont certains doivent choisir entre remplir le réservoir, manger ou payer ses factures d’énergie.

👉 Les politiques publiques doivent plus que jamais s’adapter aux réalités ultramarines

La vulnérabilité énergétique dans les DROM est une réalité alarmante, aggravée par les conditions géoclimatiques et un coût de la vie élevée.

La précarité énergétique ne se limite pas aux besoins de chauffage, l’énergie est indispensable pour se rafraichir ET se déplacer.

L’Etat, les collectivités et acteurs locaux doivent collaborer en vue d’apporter des solutions durables et adaptées aux spécificités locales, afin que l’accès à l’énergie ne devienne pas un luxe, mais demeure un #droit fondamental.