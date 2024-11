[ILLETTRISME] – Les jeunes ultramarins en difficulté avec la langue de Molière

Les journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI), organisées chaque année du 8 au 15 septembre par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) visent à #sensibiliser sur la réalité de l’illettrisme en France.

Le mot d’ordre de cette 11ème édition des JNAI est « 𝗟’𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲, 𝗲𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗲𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝗿 » alors parlons-en !

👉 1,4 million de Français âgés de 18 à 64 ans et ayant débuté leur #scolarité en France sont en situation d’illettrisme, soit 4 % de la population scolarisée (Source : Insee – enquête sur la formation tout au long de la vie, module compétences – ANLCI », 2022-23).

👉 Et chez les jeunes ?

En 2023, 11,8 % des jeunes participant à la Journée défense et citoyenneté (JDC, ancienne JAPD) principalement âgés de 16 à 18 ans – présentent un niveau de compréhension en lecture très faible ou inexistant.

Aussi, 5 % des participants ont également un déficit important en vocabulaire et peuvent être considérés en situation d’illettrisme.

👉 Et chez les jeunes ultramarins ?

La part des jeunes en difficulté de #lecture est nettement plus élevée dans les Outre-mer (allant de 28 % à La Réunion et jusqu’à 53 % à Mayotte) et les taux d’illettrisme sont particulièrement importants :

🟥 #Guadeloupe : 14,1 %

🟥 #Guyane : 26,5 %

🟥 #Martinique : 13,1 %

🟥 #LaRéunion : 13,8 %

🟥 #Mayotte : 27,9 %

(Source : https://lnkd.in/evu2FU2T – Hugo Giraudeau-Barthet, « Journée défense et citoyenneté 2023 : un jeune Français sur vingt en situation d’illettrisme », Note d’Information n° 24.32 ; DEPP, 2024)

👉 Parmi les conséquences de l’illettrisme : des difficultés à accéder à un #emploi et à participer à la vie sociale, un manque d’autonomie dans la vie quotidienne, mais aussi un risque accru d’exclusion sociale.

👉 Notons que par rapport à 2022, la situation s’est aggravée sur certains territoires (+0,6 point en Martinique pour le taux d’illettrisme).

Il est nécessaire de renforcer les dispositifs d’accompagnement et améliorer les conditions d’apprentissage afin que chaque jeune puisse maîtriser les compétences fondamentales (#littératie, #écriture, #calcul) et se construire un avenir.

Face à cette urgence, une #mobilisation collective est nécessaire. Autorités, éducateurs, familles et associations doivent unir leurs forces pour faire de la maîtrise de la langue de Molière un #droit pour tous. Ensemble, nous pouvons offrir à chaque jeune ultramarin les clefs d’un #avenir prometteur.