PITOYABLES INDÉPENDANTISTES MARTINIQUE !

De plus en plus de Martiniquais conscients et qui oeuvrent depuis des décennies pour l’accession à la souveraineté de leur pays commencent à en avoir MARRE du cinéma d’une poignée d’excités qui foutent le bordel chez nous depuis plus de deux mois.

Mais surtout marre des partis pseudo-indépendantistes qui les soutiennent !

MARRE de ces pseudo-indépendantistes souceurs d’un mouvement néo-assimilationniste !

Malsa, t’a pas honte ? Tu soutiens des gens qui veulent que la boite de corned-beef soit vendue au même prix à Saint-Anne et à Saint-Nazaire ?

Marie-Sainte, t’as pas honte de demander, sur ta radio, aux militants de ton parti de rejoindre les manifestations pendant que toi tu « continueras à mener le combat à la CTM » ?

Quant aux autres cheffaillons de groupuscules indépendantistes, vous n’avez pas honte d’espérer que le mouvement actuel conduira au Grand Soir et à la Révolution prolétarienne ? Vous n’avez pas honde de pousé difé anbafey ?

Le spectacle lamentable que donne la Martinique depuis deux mois résulte directement de l’incurie du camp indépendantiste martiniquais toutes tendances confondues.

Si nous sommes tombés si bas, c’est vous nationalistes, maoistes, trotskystes, souverainistes etc… qui en portez la responsabilité et la porterez aux yeux de l’Histoire. Vous avez échoué à conduire notre pays sur la voie de la souveraineté et vous devez maintenant, sans plus tarder, en tirer toutes les conséquences. Démissionnez tous et toutes de vos postes politiques et syndicaux !

Mais à toute chose malheur est bon : votre incurie ouvrira la voie à l’émergence d’un mouvement indépendantiste non-marxiste, non obscurantiste-noiriste, non crétinisant. Barbade, l’île Maurice, les Seychelles nous en donnent des exemples.

Forcément de la chienlit actuelle surgira peu à peu ce nouveau mouvement. A toute chose malheur est bon…

Raphaël Confiant