Woulo !!! Le Parquet National Financier fait appel dans le procès de la RETRAITE ILLÉGALE de Serge Letchimy ☺️☺️😍😍😍😘😘😘

Wouéééé. Vive de Gaulle. Vive Antoine Crozat. Vive Émia Eriasec.

Comme Bondamanjak (un blog ou un site internet au choix) l’avait annoncé (le 19 février dernier) bien avant la presse sans couilles de l’île chère à Aimé Césaire, notamment Las Manti (Lol) et les suceurs de Zay Actu (Lol bis).

Le Parquet National Financier (PNF) a décidé de faire appel du jugement rendu en première instance, concernant la magnifique et salvatrice condamnation de Serge « Tèt Boskaf » Letchimy et la relaxe des trois autres prévenus Didier Laguerre, Max Bunod et Yvon Pacquit dans l’affaire dite de la retraite illégale de l’actuel président de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique. Un nouveau procès devra être organisé. Chouette. Pire…orgasmique.