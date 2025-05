🎶🎶🎶Le Landi au soleil…🎶🎶🎶🎶

Quatre jours après Bondamanjak…la presse locale se réveille en Martinique. 🥱🥱🥱 On parle ENFIN de la condamnation d’Élisabeth Landi l’ancienne adjointe au maire de Fort-de-France Didier Laguerre qui avait acheté une maison en abandon manifeste. ce qui es interdit par la loi quand on est élu. Alors que le parquet avait réclamé 20 000 euros d’amende, 2 mois de prison avec sursis et 5 ans inéligibilité. L’historienne a été condamnée en appel pour prise illégale d’intérêt. Et elle devra verser une amende de 5 000 euros. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Eh bien non. La miss a décidé de se pourvoir en cassation.

Au fait notons que la municipalité de Fort-de-France qui a rendu ce délit possible tout comme celui de la retraite illégale de Serge Letchimy n’a pas été inquiété. Elle n’est pas belle la vie ?