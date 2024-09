Les mots qu’il emploie, les interprétations qu’il fait de la lettre du Syndicat FA-Martinique, montrent tout à la fois la malhonnêteté intellectuelle et la faiblesse cognitive du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique. Tout comme ses vociférations, ses menaces, son agression traduisent bien son sentiment d’impunité et de supériorité, tel un maitre sur une habitation qui s’adresse non à des femmes et des hommes mais à des serviles.