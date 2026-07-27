Bonjour, ce message sera le dernier sur la page de notre maman.

La famille de Mme BERTON Anicia a la profonde tristesse de vous faire part de son décès survenu le 22 juillet 2026.

La veillée se tiendra le jeudi 30 juillet 2026, à partir de 17h jusqu’à 21h, au stade de Dillon à Fort-De-France en Martinique. Si vous voulez et si vous pouvez, nous aimerions nous vêtir d’une tenue: Rouge Vert Noir, tee-shirt floqués, drapeaux…

La cérémonie de crémation aura lieu le vendredi 31 juillet 2026, à 11h, au Crématorium de Fort-De-France. De même ici, sans obligation, nous voudrions nous vêtir de blanc.

Nous vous conseillons de venir avec de quoi manger, boire et vous asseoir pour votre bien être et surtout afin de lui rendre hommage comme il se doit.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui s’associent à notre peine par leur présence, leurs aides, leurs pensées ou leurs prières.

Par ailleurs, afin de célébrer la vie de notre maman à l’occasion de son anniversaire, nous vous invitons à un moment de partage et d’hommage le dimanche 2 août à 18 h, à l’Anse figuier à rivière-pilote. Il s’agira d’un sound system organisé par SOUTH CLASH, qu’elle aimait énormément, afin de danser et lui rendre hommage dans la joie qu’elle savait transmettre et surtout dans le reggae qu’elle adorait.

Et plus personnellement nous vous remercions pour tout l’amour que vous lui portiez, nous ne nous exprimons que maintenant mais nous avons vu tous vos hommages, tous vos messages et nous sommes infiniment touché par tout cela. Nous remercions également notre famille présente avec nous, tous les acteurs nous soutenant dans les préparations (l’Assaupamar, Mme Rosalie GASCHET, Mme Chantal BOSTON, Mr Jean Philippe Nilor, les services de Pompes funèbres de France, Mr Fabrice BIRAS et Isis funéraire de Martinique), tous les militants apportant leur pierre à l’édifice et toutes les personnes qui nous aide au quotidien car cela nous soulage énormément et nous ne vous remercierons jamais assez.

Que son KA soit vivifié, que son âme soit en paix et qu’elle continue d’où elle est à veiller sur nous car au delà d’aimer sa famille et ses proches, elle aimait son peuple pour qui elle s’est battue toute sa vie.

Ses enfants et sa famille.