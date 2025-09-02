Catherine Conconne sénatrice de Martinique : « Il faut arrêter de dire que tout est cher…que les agriculteurs nous volent…qu’ils polluent… »

Catherine Conconne sénatrice de Martinique : « Il faut arrêter de dire que tout est cher…que les agriculteurs nous volent…qu’ils polluent… ».

Il vaut mieux entendre ça qu’être sourd. Sans commentaire mais comment taire ?

Septembre 2025 : Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il démissionner ?

