Catherine Conconne est partie…i pati…i pati mon chè… !!!

Ce 1er septembre 2025 est historique en Martinique, l’île qui a vu naître Émia Eriasec et Léona Gabriel.

En bonne hystérique, la sénatrice Catherine Conconne, un patronyme qui ne s’invente pas, a cédé à l’émotion créole et à l’affectif franciscain. Une énième preuve de cette facticité qui brouille, qui embrouille son piteux rôle dans la vie de la cité pitt.

Après avoir décidé de ne plus saluer son collègue élu Louis Boutrin, voilà que ce jour, elle quitte le groupe WhatsApp de Bondamanjak à 12:09.

Plus de place pour ce média dans son QI, dans son coeur et dans les derniers centimètres de son transit intestinal. Eh oui ça risque de rester dans les annales. Il faut vraiment que Laurent fasse quelque chose. À suivre.