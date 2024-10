Communiqué du RPPRAC Martinique

Martinique, le 14 octobre 2024 — 20h30

Les membres du RPPRAC prennent acte de la décision du président de l’exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de ne pas reconduire la table ronde prévue ce mardi 15/10/24 à Plateau Roy. Nous tenons à rappeler que, malgré nos réticences, 24 points sur 26 ont été actés.

Néanmoins regrette qu’il soit averti par voie de communiqué de presse, ce lundi soir après 20h00.

Le RPPRAC, mandaté par les Martiniquaises et Martiniquais, a permis à la population de suivre les débats en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, les deux points restants non négociés avec la Grande Distribution sont le résultat d’un refus collectif du peuple, réuni autour du RPPRAC depuis le 1er septembre, de céder aux revendications des intérêts privés.

Nous affirmons qu’aucune concession ne sera faite à ceux qui n’ont jamais fait preuve de bonne volonté envers le pouvoir d’achat des Martiniquais, et ce, depuis bien avant 2009. Nous déclarons solennellement qu’il n’y aura pas de concessions face à la vie chère, qu’il s’agisse de 2009 ou de 2024.

Le RPPRAC :

Rappelle que la situation actuelle viole le droit à l’accessibilité à une alimentation saine, conformément à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme.

Souligne que la liste des 69 familles de produits n’inclut pas d’éléments essentiels tels que les légumes surgelés, l’alimentation pour bébés, ou les produits d’hygiène.

Affirme son soutien à la régulation de l’ensemble des produits alimentaires importés.

Réaffirme que le différentiel entre les prix TTC de la France hexagonale et ceux de la Martinique doit être compris entre 10 et 15 %.

Note l’absence des grossistes à la table ronde depuis le 5 septembre 2024.

Le monde syndical, désormais uni dans son action, maintient son préavis de grève en cette semaine du 14 au 20 octobre 2024.

Par conséquent, le RPPRAC informe les acteurs de la Grande Distribution, le Préfet de la Martinique, les parlementaires, les élus de Martinique, ainsi que le Président de la CTM, de son intention de poursuivre ses rassemblements contre la « Vie chère », à la demande du peuple martiniquais, victime d’une politique déplorable des prix au sein du Syndicat des Distributeurs et Grossistes Alimentaires (Groupes GBH, FABRE, DESPOINTES et PARFAIT).

Nous invitons le peuple martiniquais à une visio conférence sur ses réseaux sociaux YouTube et Tiktok, demain, mardi 15 octobre 2024, à 10h00, pour faire le point sur la situation.

Cordiales salutations.

Le RPPRAC