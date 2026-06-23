Des roses blanches pour ma sœur sombre…lettre ouverte à Rokhaya Diallo à propos du Code Noir

Fin 2008, Dominique Monotuka docteur en droit et avocat au barreau de Fort-de-France en Martinique publie un livre intitulé « A Dieu! le Code Noir ! ».

En janvier 2009, un article concernant cet ouvrage important est publié sur le site Bondamanjak un mois avant la crise de février même les fous de l’île chère à Émia Eriasec le prennent pour un des leurs. Leurre.

Néanmoins le long chantier historique avait mis en place ces échaffaudages que le commun jugeait hystériques.

En 2018 au coeur d’une volontaire démarche, positivement obscessionnelle, j’interpelais sur Twitter (futur X) Rokhaya Diallo, une noire qui avait reçu une rare wild card dans les médias de France.

Une sollicitation simple qui espère une simple adhésion marotte anti Colbert..anti Code Noir.

Mais qui suis-je pour venir faire chier une négresse qui a trouvé sa place dans l’habitation moderne ? Putain…Pétain…comment peut-on ? Comment peut-il cet enculé de gilles dégras ?

Et la joute twitterrienne atteint son sommet le 20 avril 2018. Il y a 8 ans et 2 mois. La miss crie haut et fort que je fais dans le harcèlement. Heureusement pour elle et pour moi, je ne suis pas Maurice Benguigui.

Alors quand je vois qu’aujourdhui tout le monde, tous les chatgptistes sont des colbertologues, des codenoirologues…je souris comme un Râ.

Car…en bon dard et en tout cas car… il n’y a vraiment rien de non factice sous le soleil.