Après Serge Letchimy…le tribunal judiciaire de Paris s’occupe du cas Chalus

Pendant que certains élus inaugurent des ronds-points et coupent des rubans, d’autres inaugurent les bancs du tribunal correctionnel de Paris.

Ce mercredi 24 juin 2026, c’est au tour d’Ary Chalus, président de la Région Guadeloupe, de répondre aux questions de la justice dans une affaire où il est question d’emplois présumés fictifs et de frais de mandat qui auraient connu une conception particulièrement souple de leur utilisation.

Selon le Parquet national financier, l’ancien député aurait transformé l’Assemblée nationale en une extension de son environnement familial.

Sa fille et sa compagne, rémunérées comme collaboratrices parlementaires, auraient exercé principalement d’autres activités. Une forme de télétravail avant l’heure dont les enquêteurs cherchent encore les traces administratives.

Les magistrats s’intéressent également à plusieurs dépenses réalisées à partir des frais de mandat. Entre chèques distribués, dépenses contestées et justifications discutées, le dossier évoque plus de 255 000 euros de fonds publics dont l’utilisation est aujourd’hui examinée à la loupe.





Mais derrière le cas Chalus qui n’est pourtant pas un cachalot, se dessine un phénomène plus large : la transformation progressive de Paris en capitale judiciaire des Antilles françaises.

Car pendant que la Guadeloupe regarde Ary Chalus franchir les portes du tribunal, la Martinique se souvient qu’en novembre 2025, les mêmes couloirs accueillaient Serge Letchimy, Didier Laguerre et plusieurs responsables martiniquais dans l’affaire de la retraite contestée de l’ancien député devenu président du Conseil exécutif de la CTM.

Décidément, lorsqu’un dossier ultramarin prend trop d’épaisseur politique, administrative ou financière, il finit souvent par embarquer sur un vol transatlantique direction Paris. Là où certains élus étaient partis défendre les intérêts de leurs territoires, d’autres se retrouvent désormais à défendre leurs propres intérêts devant les magistrats.

D’un côté, les emplois parlementaires présumés fictifs et les frais de mandat d’Ary Chalus. De l’autre, les soupçons entourant les conditions d’attribution d’avantages financiers liés à la retraite d’un ancien parlementaire et les décisions administratives prises autour de ce dossier en Martinique. Deux affaires distinctes. Deux territoires différents. Deux contextes particuliers. Mais un même décor : les tribunaux parisiens.

Le plus fascinant reste sans doute le contraste entre les discours et la réalité. Pendant des décennies, les responsables politiques antillais ont dénoncé la centralisation parisienne. Aujourd’hui, c’est parfois cette même centralisation qui se charge de vérifier ce qu’ils ont fait de l’argent public.

À force, les contribuables guadeloupéens et martiniquais pourraient finir par proposer l’ouverture d’une annexe permanente du tribunal correctionnel de Paris à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre. Cela permettrait quelques économies de billets d’avion, de frais de mission, d’ordres de déplacement et de longues explications administratives.

En attendant, les magistrats poursuivent leur travail tandis que les citoyens observent et sourient comme des Râ.



Car au-delà des procédures, des qualifications pénales et des batailles d’avocats, une question demeure dans toutes les Antilles françaises : comment ceux qui étaient chargés de gérer l’argent public ont-ils pu se retrouver à devoir expliquer devant un juge la manière dont ils l’ont utilisé ?

Réponse dans les prochains épisodes de cette série judiciaire transatlantique dont Paris sans discours fleuve, est devenue, bien malgré elle, la principale scène non loin de la Seine.

Paul Kisusky