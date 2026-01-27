Effectivement…Pascaline Jean-Joseph ne connaît pas du tout le dossier CARPA…la preuve 🤥🤥🤥🤥🤥

janvier 27th, 2026

« Effectivement » en tant que secrétaire de l’Ordre en 2017…Pascaline Jean-Joseph avait les moyens de ne pas du tout « maîtriser » le cas CARPA. Sans commentaire mais comment secret taire ?

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer