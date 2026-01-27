L’Hippopotamus… purée ça sent l’anus

Pire. Ça sent l’estuaire du colon. Le restaurant qui se trouve à la Galleria au Lamentin en Martinique est un véritable enfer pour les employés-es. Oui il faudrait rebaptiser l’Hippopotamus. Il faudrait appeler ça …Le 22 mai 1847.

En janvier 2026 les salariés-es ont reçu leur salaire en deux fois. Oui vous avez bien lu. Une moitié le 7 janvier une autre le 14 janvier.

Ça se passe comme ça dans l’île chère à Émia Eriasec. Et l’Antoine Crozat moderne s’intitule Stéphane Magin.

Mais il y a pire. Certains employés d’ATV viennent manger et repartent sans payer. Résultats…13 000 euros en moins dans les caisses d’une entreprise qui est en redressement. Sans commentaire mais comment taire ? Mince on devrait plutôt dire…À suivre.