Félix Mérine , est-il vraiment le roi des komik ?

Pas comique. Komik. Comme en créole quand on dit « misié sé wa komik ». On suppose que ces conclusions de conversations réagissaient aux images télé de Félix Mérine gesticulant, criant, se donnant en spectacle sur son scooter de mer amer, derrière son ancienne yole en pleine course.

Mais, sur la plage de Sainte-Marie les réactions étaient plutôt dûes au fait qu’il s’était réinstallé à la tête de pagaie pour l’étape donnant le sentiment de pousser le jeune patron, là, pendant le Tour, devant la Martinique entière.

Bien sûr, cette étape du Tour de Martinique des yoles rondes qui doublait la Presqu’île de la Caravelle est dangereuse habituellement, mais qui peut croire qu’il manquait quelque chose au jeune patron Marc-Daniel Labourg pour faire l’étape et même la gagner ?

Qu’est-ce qu’il aurait de moins que Kenny Exilie (Rosette-L’Appaloosa), Laurent Mas (Pli Bel Price-PneuCash), Diany Rémi (SARA-Auto distribution), Georgy Lagier-Lamon (CMA-CGM), Loïc Mas (Cottrell-LeaderMat), Marc-Emmanuel Florian (Élizé Restaurant-Madiana Cinéma), Mario Malfleury (CTDM-EDF), Isaac Lafleur (Bimini), et les autres ?

En plus, le temps était magnifique avec une mer très calme et un vent faible.

Alors, on peut-on dire que Félix Mérine est un immense champion, indéniablement, mais pas encore un grand homme ? En bon dard et en tout cas car l’amer c’est que la mer n’en fera pas un maire comme dirait à Noël, Noëlle ma mère.

Sur la plage de Sainte-Marie les connaisseurs ne parlaient que de ça. Le terme qui revenait le plus était « humiliation ». On entendait aussi « Félis mété misié ti-bolonm ».

On disait aussi que ce sont les sponsors qui le réclament, qu’il est licencié, que c’était prévu, ou encore qu’est-ce que ça fait ?

Les couyons qui parlent dans les micros à la radio, prétendus grands spécialistes mais qui ne suivent pas une course de yole durant la saison, peuvent raconter qu’en course Loic Mas bénéficie des conseils de son père Athon, c’est de la rigolade parce que c’est faux.

Tout ça fait que l’attitude de celui dont on dit qu’il a des ambitions municipales alimente les conversations dans une Martinique clivée entre les partisans de la yole du Robert et les autres… mais, pas sûr qu’au Robert tout le monde apprécie .

On a aussi entendu » Tout ça pour perdre la course » ou encore « i pousé boug-la pou fè Diany bat li ».