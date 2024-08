Grogne généralisée à la Collectivité Territoriale de Martinique, le personnel en a marre du président, et il le dit

Pas celui de l’Assemblée, transparent, inodore et sans saveur, mais celui du Conseil Exécutif qui lui concède un ti-ban, un strapontin, lui qui se prend pour un roi du pétrole sauf qu’il n’en a pas l’argent, alors, il emprunte à tout va. 37,5 millions d’euros pour finir l’année 2024 (voir P.J). Est-ce à dire qu’il y a le feu ?

Récemment, une conversation entre quelques agents, surprise en laissant trainer l’oreille, révélait le ras-le-bol général envers celui qui dirige seul la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

Ces agents se posaient des questions sur les autres caciques, pourtant roi dans leurs communes ou leur collectivité, également muets, transparents et complètement soumis à Plateau Roy. Une façon de constater les méfaits de la gouvernance autocratique du Président du Conseil Exécutif qui a embauché plus de 2000 personnes en 3 ans et qui se plaint de ce que certains ne travaillent pas (Par conséquent, si à ce jour des agents ne sont pas affectés, cela relève de la pleine responsabilité du PCE, qui doit fournir un poste à chaque agent, avant de recruter à l’extérieur – Intersyndicale). La conversation se concluait par « pour que ça change, faudra-t-il un nouveau suicide d’un cadre supérieur ? »

La publication de l’organigramme, imposé sans discussion au personnel, est aussi pointé par l’Intersyndicale (Le dernier organigramme, présenté comme la solution aux problèmes e la CTM, a été découvert il y a deux mois par les représentants du personnel du Comité Social Territorial, et ce sans aucune consultation préalable au titre du dialogue social- Intersyndicale)

Et puis, pourquoi nommer autant de directeurs, de chefs de service qui n’ont jamais montré leur capacité managériale, leur connaissance du domaine qui leur est offert ?

Pourquoi avoir écarté deux DGA de cette façon odieuse, destructrice, sans respect de la personne ? N’y avait-il pas un autre moyen, plus respectueux de la personne humaine, plus convenable ? Pourquoi vouloir humilier des gens de cette façon ?

L’intersyndicale vient de publier un tract. Lire ci-dessous.