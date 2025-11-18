Il ment comme il respire et des fois un peu plus quand il est dans le besoin ou dans la merde 💩💩💩. Le 19 novembre 2025 sera historique. En bon dard et en tout cas car le Tribunal correctionnel de Paris sera un Pitt Brad.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.