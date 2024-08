Cet article a été publié pour la première fois le 14 octobre 2019…

« Kalash est le nouveau Aimé Césaire ». Cette affirmation peut choquer plus d’un. Sauf qu’elle n’est que le reflet d’une réalité de notre temps. Mais l’important n’est pas de trouver un nouveau père pour la #Martinique cette île qui se prend pour un PAYS. Notons simplement que la nature a horreur du vide. Et cela se remarque d’autant que ce territoire accroché à la #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité est dans une ERRANCE rare.

À l’instar du père de la négritude, Kalash est aujourd’hui la voix de ceux qui n’ont pas de voix. Et ça personne ne peut lui contester ce statut. Même pas #Colbert le père du #codenoir qui lui a une statue devant l’Assemblée nationale . Il est la voix des gens de Dillon, de Volga Plage, de Trénelle, de Citron, des Terres Sainville, de Texaco…ces gens que nous évitons, que nous n’invitons pas à nos soirées.

Ces gens des quartiers sombres comme la nuit, qui sont obligés de s’inventer une Martinique parmi les autres Martiniques. De s’inventer une économie opaque, une société parallèle. Il est la voix…

Au début du clip MADA (2 239 623 vues depuis sa mise en ligne le 4 octobre 2019), il y a un texte en anglais. Pas évident à lire (2 secondes de présence) et ce n’est pas Catherine Conconne qui dira le contraire.

Pourtant une capture d’écran permet aux curieux-ses de découvrir le caractère éminemment POLITIQUE de ces dix lignes.

Eh oui, le chanteur fait mieux, beaucoup mieux que les Nilor, Letchimy, Marie-Jeanne, Laguerre et consorts… réunis, en résumant les éléments structurant du non-développement de cette île qui lui est chère comme sa chair.

Il parle du Code Noir…des derniers maîtres de l’île, preuves que ça dure depuis plus de trois siècles. Lui au moins a compris ça. Et ce non clin d’oeil de bòlòf est rassurant.

Evidement Kalash n’est pas Césaire…texto… mais il n’a aucun mal à meubler l’espace qui s’offre à lui dans un univers où le désert idéologique avance lentement mais sûrement. QUI plus que Kalash a défendu le drapeau Rouge Vert Noir ? PERSONNE.

QUI a offert à ce drapeau une plus grande fenêtre médiatique que celle de Kalash ? PERSONNE.

Aujourd’hui, Kevin Valleray est le français de Martinique le plus impactant sur le web notamment via les réseaux sociaux.

QUI fait mieux que lui ? PERSONNE.

Alors, on peut s’émouvoir devant ce clip…mais c’est notre quotidien qu’on refuse de regarder en face.

QUI est choqué quand il croise le soir sur nos routes des véhicules qui n’ont qu’un phare opérationnel ? PERSONNE.

QUI est choqué d’apprendre que près de 40% du parc automobile roulant de cette île n’est pas assuré ? PERSONNE.

Dans MADA, le scénario n’a pas été scrupuleusement respecté. Ces gens qu’on n’invite pas chez nous, ont pris le pouvoir en offrant leurs lourdes chaînes en or à leur figure de proue. Une façon bien à eux de l’introniser. Ce n’était pas prévu.

Ce n’était pas inscrit sur les fiches du réalisateur. Et c’est peut-être ça la magie du réel. La réalité d’un « peuple » qui cherche un meneur, un « papa » quand l’espoir n’a plus la pêche.

Reste à savoir si Kalash peut assumer ce chantier social ? Peut être un tuba collectif ? Le nouveau nègre fondamental de..Mada ? Bonnes questions.

La balle est dans son camp…car…pendant ce temps-là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/