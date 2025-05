Ça chauffe sec entre Kalash et Ingrid Littré. Ce jour, malgré la démocratie participative, la crise durable a pris de la hauteur au coeur d’une gouvernance qui ne manque pas d’ingénierie. C’est au tour de l’avocat du chanteur de pondre un communiqué qui va donner du grain à moudre au Moulin Rouge sans évoquer le cas cabaret. Les producteurs de maïs et les vendeurs de pop-corn de France, de Fort-de-France et surtout de Navarre se frottent déjà les mains.