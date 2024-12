Le Père Noël est une ordure…Serge Letchimy le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique postule au SMTVD ?

Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la CTM, Serge Letchimy,

Votre soi-disant “cadeau” de Noël offert aux agents de la CTM est une véritable insulte. Une gourde marquée “Agent CTM citoyen, je m’engage”, des biscuits périmé et chocolats presque périmés, ainsi qu’une terrine de piment végétarien ? C’est tout ce que vous avez trouvé pour remercier des hommes et des femmes qui travaillent dur, souvent dans des conditions précaires ?







Vous avez raté une occasion de vous taire et surtout de ne pas ridiculiser votre institution. Ce cadeau pathétique illustre parfaitement le mépris avec lequel vous traitez ceux qui font tourner cette collectivité. Pendant ce temps, les élus et leurs collaborateurs, eux, ne manqueront pas de recevoir des cadeaux bien plus “dignes” de leur prétendu travail acharné dans les commissions.

Monsieur Letchimy, un “cadeau” comme celui-là ne fait que renforcer une réalité : vous êtes un petit joueur. Votre manque de considération pour ceux qui font réellement avancer la CTM est criant. La prochaine fois, abstenez-vous ou montrez un minimum de respect.

Un cadre de la Ctm