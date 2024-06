Les militants RVN mettent en lumière une sombre affaire de PÉDOPHILIE en Martinique

Depuis le samedi 25 mai 2024, il y a donc trois jours, les militants RVN ont signalés sur les réseaux sociaux un cas de pédophilie en Martinique. L’un d’entre eux qui se fait appeler le R a fait une vidéo où il explique qu’il a découvert par hasard, il était présent tardivement ( 20 h) au tribunal de Fort-de-France, une troublante histoire qui implique un homme de 62 ans. Cet agresseur sexuel aurait pu être un indigène mais il était blanc. Cette dimension pigmentaire va…peut-être…expliquer beaucoup de choses. Une certaine mansuétude judiciaire. On avait même l’impression que le profil de l’agresseur n’était pas le bien venu. Affaire dérangeante. Affaire gênante. Affaire pas envie que ça se sache. Dlo mousach pa lèt.

La vidéo du R devient virale. Et face à un laxisme graduel des autorités judiciaires, policières et autres médias les militants, deviennent des…enquêteurs, des juges, des journalistes…en moins de temps qu’il faut pour le dire, les investigations prennent de la hauteur. Le pédophile est identifié. On sait où il travaille, on sait où il l’habite. ON SAIT …TOUT. En sus, les langues se délient face au délit.

On apprend que c’est un récidiviste. La justice française, elle, n’a pas été à la hauteur de la situation. L’homme à qui on a promis un bracelet électronique dans 6 mois (il y a une rupture de stock ?) a quitté le tribunal libre. Et la presse locale soucieuse de préserver son anus mutualisé, se tait, se terre. Sans commentaire mais comment taire ?

Les RVN sont allés chez lui à Sainte-Luce. Il a dû être exfiltré par ses compatriotes gendarmes. Pierre Messmer doit être fier de lui. Antoine aussi.