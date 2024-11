Martinique : COMMUNIQUÉ DU RPPRAC du jeudi 21 novembre 2024 – 11h30

.



Perquisition et garde à vue des membres du RPPRAC :

Gwladys ROGER, Mario BRIAND, Florence SAINT-PIERRE

Le RPPRAC confirme qu’aujourd’hui, à 06h00, les forces de l’ordre ont procédé sans qu’il n’y ait eu au préalable de convocations, à des interpellations musclées et perquisitions aux domiciles de membres du RPPRAC, notamment celui de Gwladys ROGER, trésorière. Absente au moment des faits, elle s’est rendue d’elle-même au commissariat de Fort-de-France à 10h30.

Nous rappelons que lors du procès du président Rodrigue PETITOT, le vendredi 15 novembre, les juges avaient demandé l’audition des trois membres ayant accompagné ce dernier à la résidence préfectorale, comme témoins.

Une convocation aurait suffit, sachant que nos membres ne sont pas des fugitifs.

Nous sommes en droit de nous demander comment et pourquoi la Procureure va au delà des décisions des juges ayant statué pour une audition de témoins.

Nous dénonçons l’instrumentalisation de la justice et condamnons fermement la tournure politique que prend cette affaire.

Les moyens déployés, jugés totalement disproportionnés, visent à discréditer les membres de l’association, traités comme des criminels ou des terroristes.

Le RPPRAC tient à rappeler qu’il n’y a eu, dans cette affaire, aucune agression, aucun vol, ni dégradation de biens publics ou privés. Nos vidéos diffusées en direct sont justement là pour prévenir toute accusation infondée ou mensongère.

Ces actes d’intimidation, provoquant une souffrance psychologique pour les familles concernées, n’entameront en rien la détermination du RPPRAC contre la vie chère.

Les gardés à vue attendent leur audition avec leurs conseils juridiques : Maitres ARNETON, GERMANY, et BELLEMARE.

Un appel au bon sens des autorités.

Le RPPRAC appelle Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la Martinique, et Clarisse TARON, procureure de la République, à faire preuve de bon sens dans ce contexte où les prix ne cessent d’augmenter.

Ces interpellations abusives et nombreuses ne régleront pas le problème.

Pendant que les rats et souris de la grande distribution continuent de festoyer, le combat contre la profitation se poursuit.

Nous informerons le public de l’évolution de cette affaire scandaleuse.

Le RPPRAC Martinique, Guadeloupe, Reunion, et Paris restent mobilisé pour l’intérêt général.

Aude GOUSSARD, secrétaire.

Rodrigue PETITOT, Président.