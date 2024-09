Martinique : Raphaël Confiant est-il un béké qui s’ignore ?

En pleine crise de la vie chère en Martinique, voilà ce que le béké Emmanuel de Reynal écrit sur son réseau social.

« Pourquoi tant de familles viennent de sainte-Lucie pour faire leurs courses dans les hypers de Martinique ? »

UNE ÉNIÈME QUESTION IMBECILE pondue par ce suceur de raies sans talent et sans octroi de mer. L’autre génie Alexandre Maraud Des Grottes sort de sa caverne avec une ineptie encore plus crasse.

Sachez bande de glaires que ça fait plus de 15 ans que je n’achète plus de vêtements, de chaussures dans l’île chère à Émia Eriasec. Ça se passe entre Miami et Saint-Martin. Parce que c’est moins cher. Tellement que j’ai eu l’occasion de croiser des commerçants notamment foyalais au Sawgrass. Et il fallait les voir vers 23 h passer la douane la peur au ventre avec des valises remplies de jeans à 19 $.

Donc que des familles de Sainte-Lucie viennent faire leurs courses chez vos amis profiteurs…ça ne me dérange pas. Ce sont des rémoras constructifs.

Ah j’oubliais, comme beaucoup d’entre vous et comme les élus-es je vais me soigner à Paris. je ne suis pas assez fort en yoga pour aller au CHUM. Je n’ai pas le choix.

Mais le plus choquant dans cet univers de limpiabotas avec la langue c’est le cas de l’écrivain vain Raphaël Confiant qui avec un ton faussement sarcastique véhicule vos pensées créoles à la con qui défendent un glaire capitalisme colonial. Au fait en octobre prochain, l’affaire « j’encule les békés » revient en appel…parce que Bernard et sa bande n’aiment pas perdre contre les nègres. On va encore devoir se marrer.

Lire aussi :

Le nègre et l’ami râlent

Emmanuel de Reynal…je n’ai jamais été ton ami…mes amis ne sont pas des enculés