Bobi démontre, une fois de plus qu’il a un talent pas du tout lent. Une parodie de Mwaka Moon le nouveau tube de #Kalash et ça repart histoire de remettre les pendules à leurre à l’heure. On adore et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas Ka moon puisque Kalash lui-même a salué la performance sur son compte Twitter.