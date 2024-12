Quand les macoutes de la Collectivité Territoriale de Martinique censurent sincèrement sans serment la motion on sait que même le sincère ment

Eh oui…heureusement que l’élu du MIM Daniel Marie-Sainte est présent dans l’hémicycle de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Grâce à lui, on apprend que les macoutes métis de Serge Letchimy ont au coeur de la « démocratie » boskafienne censuré le moment du vote dans la vidéo de la plénière du 28 novembre 2024 sur YouTube.

Ce n’est plus Tèt Boskaf ? C’est maintenant Kim Jong Letch ? On est en Corée du Nord ? Ce néo macoutisme créole est inquiétant. Ça suffit. Il faut vraiment que Serge Letchimy démissionne. Casse-toi Tèt Boskaf. Putain ...on en a marre de toi. Casse-toi.

gilles dégras