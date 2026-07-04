Quand Serge Letchimy fait un KAWO le lapsus l’habite 🍆

Ça fait plus de 10 ans qu’on vous dit via Bondamanjak (since 1994) que Serge Letchimy est un gros NUL. Mais là à l’orée d’une énième errance de cet égaré, il ne suffit plus de le dire.

Récemment, celui qui devrait prendre une chambre au Zoku pour être en face du Tribunal de Paris à porte de Clichy a pondu un texte à la con qui, espérons le, aura un destin éphémère. Je vous en prie…prions.

Oui…vous avez bien lu. MATINIQUAISES. Quel médiocrité empreinte de fébrilité. Qui a validé ce document ? Qui a relu ? Qui a lu ? Qui a eu la berlue ?

Pathétique. Alors on va analyser ce qui risque d’être une bouse aussi puante et ego trip que celle délire de Chamoiseau qui aime s’entendre se lire. Rien que le titre…

MÉTA POLITIQUE : QUITTER L’INSIGNIFIANCE.

On souhaiterait presque que Yves Hayot soit encore de ce monde.

À suivre…

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gilles dégras