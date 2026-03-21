Voilà un audio pas idiot qui nous permet de reconnaître la voix de Serge Letchimy. Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique échange avec deux hommes à propos de l’affaire MADIVIAL. « …si jamais une affaire comme ça sort…et je n’anticipe pas…On est mort…on est mort…politiquement on a tout perdu…on perd Fort-de-France…on perd… » .

À l’orée du deuxième tour des Municipales de mars 2026, cette bande sonore n’honore pas l’héritier d’Aimé Césaire.

La population de l’île chère à Émia Eriasec a moins de 35 heures pour reconnaître les voix mystères de ces hommes mystères avant de remplir les urnes. Diurne.

À suivre…