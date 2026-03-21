« QUI » parlent avec SERGE LETCHIMY le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ? 🤔🤔🤔

mars 20th, 2026

Voilà un audio pas idiot qui nous permet de reconnaître la voix de Serge Letchimy. Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique échange avec deux hommes à propos de l’affaire MADIVIAL. « …si jamais une affaire comme ça sort…et je n’anticipe pas…On est mort…on est mort…politiquement on a tout perdu…on perd Fort-de-France…on perd… ».

À l’orée du deuxième tour des Municipales de mars 2026, cette bande sonore n’honore pas l’héritier d’Aimé Césaire.

La population de l’île chère à Émia Eriasec a moins de 35 heures pour reconnaître les voix mystères de ces hommes mystères avant de remplir les urnes. Diurne.

À suivre…

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer