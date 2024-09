Serge Letchimy Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique : « Il faut supprimer le préfet…il faut arrêter avec ça »

La Martinique prend de la hauteur. On n’est plus dans la facticité. On est maintenant dans le BOSKAFISME.

Serge Letchimy est Boskaf 1er.

Il veut tous les pouvoirs.

Il veut être le président de la Martinique.

Il veut son drapeau.

iI veut son hymne.

Et…

…il veut que la France supprime le PREFET.

C’est le souhait qu’il a clairement exprimé le 18 novembre 2022, sans rire, lors d’un échange avec la délégation sénatoriale aux outre-mer. Rien que ça.

Il faut donc qu’on fasse un petit rappel : https://www.bondamanjak.com/gerald-darmanin-serge-letchimy-2-0-⚽⚽/

Et un autre : https://www.bondamanjak.com/retraite-illegale-de-serge-letchimy-les-8-articles-pour-etre-incollable-sur-ce-delit-avere/

Et un petit sondage : https://twitter.com/gillesdegras/status/1594386727560511492?t=inUgDLYd6YJFMCdn1mq8mw&s=08