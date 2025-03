🎶🎶 »Apathie pati…i pati…i pati mon chè… »🎶🎶

Apathie pati
 il a pĂąti de trop de naĂŻvetĂ© sur le monde actuel. Sur cette France pays des doigts dans l’homme noir. Cette France qui nie l’Ɠuvre humanitaire d’Antoine Crozat.

La vĂ©ritĂ© sur le crime original de la colonisation n’est plus admis par une civilisation en perte de vitesse.

Jean-Michel Aphatie : « Je ne reviendrai pas Ă RTL. C’est ma dĂ©cision. Voici pourquoi ». (Vu sur X)

Il y a quinze jours, mes propos sur la colonisation algĂ©rienne ont crĂ©Ă© le dĂ©bat. La direction de la radio m’a dit avoir enregistrĂ© de nombreuses protestations de la part des auditeurs. Pour faire droit Ă l’émotion suscitĂ©e, il m’a Ă©tĂ© demandĂ© de ne pas me prĂ©senter la semaine suivante, en m’indiquant que je serai le bienvenu, ensuite, pour continuer Ă dĂ©fendre mes points de vue sur l’antenne.

J’ai compris et admis la dĂ©marche des dirigeants de RTL. Je l’ai trouvĂ© Ă©quilibrĂ©e et respectueuse Ă mon Ă©gard. Et puis, le jour de suspension est arrivĂ©. C’était mercredi dernier. À partir de lĂ , concrĂštement confrontĂ© Ă ce qu’il faut bien appeler une punition, ma perception de la situation s’est modifiĂ©e.

MĂȘme dĂ©cidĂ©e dans le cadre d’un dialogue serein et comprĂ©hensif, une punition reste une punition. Si je reviens sur l’antenne de RTL, je la valide, donc je reconnais avoir fait une faute. C’est un pas que je ne peux pas franchir.

J’attache un prix particulier Ă la question de la prĂ©sence française en AlgĂ©rie entre 1830 et 1962. Je ne suis pas concernĂ© personnellement. Ni mon pĂšre, ni mes oncles, ni d’autres membres de ma famille n’ont participĂ© Ă la guerre d’AlgĂ©rie. Je n’ai pas non plus de connexions ou de liens avec des Français rapatriĂ©s de ce pays. J’ai dĂ©couvert cette histoire de maniĂšre banale. Je me suis intĂ©ressĂ©, voilĂ dĂ©jĂ longtemps, aux conditions du retour au pouvoir du gĂ©nĂ©ral de Gaulle, en mai 1958. La question du maintien de l’AlgĂ©rie dans la France Ă©tait au cƓur de la crise politique. Je me suis alors demandĂ© ce qu’était cette situation, quelle Ă©tait la nature de la prĂ©sence française et aussi celle de la cohabitation des communautĂ©s sur ce territoire.

Ce que j’ai lu dans les livres Ă©crits par des historiens mĂ©ticuleux m’a horrifiĂ©. Les massacres de musulmans se sont succĂ©dĂ©s tout au long des 132 ans d’occupation. Un statut dit d’indigĂ©nat, appliquĂ© Ă partir de 1881, a privĂ© les premiers occupants de l’espace de tous droits et leur a imposĂ© des servitudes archaĂŻques et injustes. ChassĂ©s des terres les plus riches, ils ont vĂ©gĂ©tĂ© dans l’extrĂȘme pauvretĂ©. La scolarisation des enfants a Ă©tĂ© parcimonieuse. Tout ceci dresse un tableau indigne de la France au regard des valeurs d’humanitĂ© qui font sa rĂ©putation dans le monde.

J’ai vĂ©cu comme une injustice maintenue l’absence de reconnaissance officielle par le colonisateur des traitements dĂ©gradants infligĂ©s Ă cette population. Les propos que je tiens sur ce sujet depuis des annĂ©es sont liĂ©s Ă ce sentiment. Pour cette raison, et pour cette raison seulement, je ne peux pas accepter d’ĂȘtre puni pour les avoir rĂ©pĂ©tĂ©s.

Je regrette la situation qui s’est crĂ©Ă©e. J’ai passĂ© de belles annĂ©es professionnelles Ă RTL. C’est une radio que j’aime. Mais c’est ainsi.

Une prĂ©cision pour terminer, parce que j’ai vu Ă l’Ɠuvre durant ces derniers jours ces faux nationalistes qu’effarouchent les vĂ©ritĂ©s de l’histoire. Le pouvoir algĂ©rien d’aujourd’hui est une dictature. Il l’est depuis 1962. Le peuple algĂ©rien mĂ©rite, comme tous les peuples, la libertĂ© et la justice. Il en est, hĂ©las, privĂ© depuis trop longtemps. Par ailleurs, je m’associe, comme je l’ai fait depuis le dĂ©but, aux demandes de libĂ©ration de Boualem Sansal, injustement emprisonnĂ© Ă Alger.

Un jour, c’est mon espoir, la France, mon pays, conviendra de sa part d’inhumanitĂ© dans l’histoire.

