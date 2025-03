Quand les vendeurs de Air Fryer niquent le R avec frayeur en Martinique

Les acteurs de la grande distribution auraient pu être des Râ sous le soleil de Martinique. Mais…Hélas, trois fois, pour des raisons notamment génétiques, ils préfèrent être des rats au coeur d’une société factice qui parle de vivre ensemble en faisant sang blanc.

En attendant la crise de la vie s’installe durablement comme une énième médiocrité boskafienne. Après un « protocole » bidon, les prix sont répartis à la hausse au beau milieu d’une série de promos qui enfume le consommateur qui ne sait plus s’il doit être con ou résigné. Prenons le cas du Air Fryer. Récemment une de mes amies a craqué. Elle en a acheté un. Et depuis quelques heures elle a mal à l’anus. Pourtant elle ne s’appelle pas Annie et elle déteste les sucettes à l’anis chères à Antoine et Anicet.

Prenons donc le cas du Air Fryer de la marque Philips 3000 Series Dual Basket.

Il coûte 319€00 à Leclerc Place d’Armes.

Le même Air Fryer de la marque Philips 3000 Series Dual Basket coûte…249€00 à Leclerc à la Galléria.

229€00 c’est le prix que propose Bernard Rat-Yot à Carrefour Dillon. Il a dû faire une fausse route en avalant une hostie créole à Régale.

Mais l’un des moins sodomisateurs c’est quand même Guy Vieules qui s’introduit en toute confiance.

199€99. Le même prix que Darty. Soit 119€00 de moins que Leclerc Place d’Armes.

Au fait ce Air Fryer coûte…119€00 à la FNAC en France le pays des doigts dans l’homme noir. Sans commentaire mais comment taire ?