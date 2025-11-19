🎶🎶All night long !!!🎶🎶🎶

Putain…Pétain, comment peut-on ? Ce procès de la retraite illégale de Serge Letchimy est en train de prendre de la hauteur mais surtout de la…longueur au Tribunal Correctionnel de Paris.

Il est actuellement 21h10 et la fin de l’audience est prévue vers une heure du matin. Vous avez bien lu.

Imaginez le niveau de stress et de fatigue de tous les acteurs de ce blockbuster judiciaire qui ne fait pas dans le saint suaire. Ni dans le sincère. Les mensonges des deux L vont-ils être démontés par Max Bunod et Yvon Pacquit qui vont être à la barre en cette harassante soirée, et qui n’ont aucune envie d’être des lampistes créoles au service du glaire boskafisme foyalais.

gilles dégras