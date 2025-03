Annie et Anicet : un projet à plus de 150 000 € parti en sucette 🍭🍭

Ce dimanche soir (16 mars 2025), dans l’émission Capital (M6), ne manquez pas un reportage explosif sur la gestion de l’argent public : surfacturation des fournitures au détriment de l’Etat et des collectivités, abus de nos députés dans l’utilisation de l’enveloppe mensuelle de 5 950 € allouée pour leurs frais de mandat (stupéfiant !) ou encore les coûts pharaoniques engendrés par les agences dites d’Etat (type CESECEM)



En Hexagone, les spectateurs s’indignent d’un tel gaspillage.



En Martinique, les acteurs et spectateurs enragent… mais pas pour les mêmes raisons. Ici, l’argent public doit atterrir dans les bonnes poches…

Malheur à ceux qui oseraient contrarier la machine bien huilée des copinages et subventions détournées.

Aujourd’hui, pour faire encore plus vice-queue et plus vice-yeux qu’Antoine, on ose même contacter Bondamanjak pour dénoncer des projets avortés par des connards d’hexagonaux peu familiers de ce genre de pratiques illicites.



Car oui, des associations sont créées pour capter des subventions et siphonner des fonds publics qui iront renflouer directement les caisses de sociétés commerciales. Que celles et ceux qui s’y opposent soient évincés et bannis du territoire.



A Contact-Entreprises, Anicet et Annie pourront certainement vous initier…à vos risques et périls.Pauvres hères !



Au fait, merci Charles pour le temps d’échanges accordé… Mi bab mi !

Le père Félix serait fier de toi !