ODYSSI : FALSIFICATION DÉLIBÉRÉE DU BUDGET

Lors du conseil municipal du vendredi 4 avril 2025, un adjoint au maire de Fort-de-France -avec la bénédiction de ce dernier- traitait de « charognards » les élus de l’opposition qui dénonçaient les dérives financières de la ville.

Le traficotage honteux des comptes d’Odyssi, le lundi 15 avril, lors du Conseil d’Administration de cet organisme placé sous l’autorité de la CACEM, gestionnaire de l’eau potable et de l’assainissement, illustre une nouvelle fois que les responsables du PPM ne reculent devant aucune forfaiture quand il faut falsifier les comptes publics et tromper la population.

Ainsi, sous leur impulsion, le CA d’Odyssi a fait voter en équilibre un budget accusant en fait un déficit avéré de 18,5 millions d’euros !

La manipulation, cynique et délibérée, a consisté, entre autres insincérités, à inscrire en recettes la somme factice de 10,5 millions d’euros pour un « préjudice » qui reste de l’ordre de la revendication politique (justifiée ou pas) et non du fait financier.

Tout cela est à l’évidence illégal, mais le PPM a l’habitude du traficotage et ce n’est pas par hasard qu’un rapport de la Chambre Régionale des Comptes de 2019 mettait en relief 13 « insincérités »- pour ne pas dire falsifications-dans les finances de la ville de Fort-de-France.

Fort heureusement, le président d’Odyssi ainsi que les représentants de l’O.D.E. et de l’Association des Consommateurs ont refusé de se faire complices de cette falsification financière de l’équipe PPM, contraire à la transparence budgétaire et à l’éthique politique.

L’attitude responsable de ces 3 membres du CA mérite d’autant plus d’être saluée que le vendredi 11 avril, en fin de matinée, s’est tenu un bureau extraordinaire de la CACEM qui a exigé de ses représentants de voter favorablement ce budget de la tricherie, malgré le déficit, connu, de 18,5 millions d’euros !

LA MANŒUVRE S’AVÈRE D’AUTANT PLUS GRAVE ET INADMISSIBLE QUE LES COMPTES ONT ÉTÉ -EN SÉANCE ET EN TOUTE SINCÉRITÉ- PRÉSENTÉS EN DÉSÉQUILIBRE PAR LE PRÉSIDENT D’ODYSSI ET SES SERVICES.

Rappelons que lorsque le nouveau président d’Odyssi a pris les rênes la situation financière était déjà largement dégradée.

Il y a donc eu clairement une volonté politique de falsifier, en connaissance de causes, le budget d’Odyssi.

Il n’est pas sans intérêt de préciser qu’à l’occasion de cette réunion extraordinaire du bureau de la CACEM le maire de Fort-de-France était présent et actif…C’est dire qu’il est difficile de perdre les mauvaises habitudes qui organisent l’opacité des finances publiques.

Francis CAROLE

MARTINIQUE

Vendredi 18 avril 2025