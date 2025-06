Bernard Hayot baisse ENFIN les prix en Martinique…le RPPRAC a gagné !!!

1er juillet 2024…1er juillet 2025. Après un an de crise sociétale majeure en Martinique, Bernard Hayot décide de faire un effort significatif. Il a baissé le prix des asperges vertes. le RPPRAC a gagné. Et là on dit. APY. Merci oh grand BWÉKÉ.

Oui. Vous avez bien lu. À Carrefour Contact au Vauclin Nanard le proctologue créole propose le kilo d’asperges vertes à 34€90. Marci Ti Bam. C’est gentil. Spéléologue de nos culs.

Sauf qu’en France le pays d’Antoine Crozat le kilo d’asperges vertes est vraiment trop cher. Hors de prix. Là Nanard le roi du quenard mérite notre respect de faces de pet en paix, autant suspects suce pet que lèche cul. Les nègres d’habitation moderne se reconnaîtront facilement.

Donc 12 € le kilo en France hexagonale et 34€90 en Martinique bien profond dans l’anal. Que demande le peuple ? Peuple ? où ça ? là ? Mais non.