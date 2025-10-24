Ça va les gars…vous cherchez les voleurs du musée du Louvre ? Sérieusement ? Vous êtes sérieux ? 🤣🤣😂😜🤪🤪😛😎😎😎

Comme un certain nombre de gens, je suis sur Linkedin parce que je suis persuadé qu’un jour grâce à ce réseau social un peu beaucoup coincé du cul, on ne fera plus caca. Récemment, puisque j’y poste des articles de Bondamanjak, j’ai noté qu’ON visitait souvent mon profil de fils de ut. Mais ces derniers jours ont atteint des sommets de curiosités. Jugez vous-mêmes …y en a qui m’aime…

2 personnes travaillent chez Gendarmerie nationale

2 personnes travaillent chez Police nationale

2 personnes travaillent chez Sodiva

C’est fou. Mais ce n’est pas faux même si je m’en fous…en bon dard et en tout cas car…qui dort Linkedin.