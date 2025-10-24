Vie chère en Martinique, peut-on sortir de l’impasse ? Octobre 2024- octobre 2025 – Un an après le mouvement du RRPRAC

En 2024, l’Association RPPRAC (Rassemblement pour la protection des Peuples et

ressources afro-caribéennes) avait lancé un mouvement contre la vie chère. Son leader,

Rodrigue Petitot, à l’origine du mouvement avec Gwladys Roger et Aude Goussard avait

utilisé les réseaux sociaux pour mobiliser la population.

En juillet et août 2024, ils cherchaient à mobiliser sur la question des prix des

denrées alimentaires. Dès le 31 août, Rodrigue Petitot est la cible d’attaques et

d’accusations : il serait l’auteur d’un vol de bus, et de diverses dégradations. Malgré sa

libération en septembre le mouvement ne faiblit pas, au contraire, la tentative

d’accusation sonne comme une tentative d’intimidation qui galvanise même le

mouvement.

Une réaction salutaire permet la tenue d’une table ronde qui réunit l’Etat, les

acteurs économiques, la CTM et le RPPRAC, qui exige que les discussions soient filmées,

ce que le Préfet refuse. Résultat : les représentants du mouvements claquent la porte.

Le mouvement s’embrase. La tournure des évènements conduit le Préfet à ordonner un

couvre-feu dans plusieurs communes de l’île.

En octobre 2024, le mouvement se durcit et s’accompagne de barricades sur les routes et

ou de blocage de ronds-points ainsi que d’appels au boycotts de centres commerciaux.

Toujours en octobre, après plusieurs jours de négociations intensives menées par la

Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), un protocole d’accord intitulé «Protocole

d’objectifs et de moyens pour la lutte contre la vie chère » est signé par l’État et la

majorité des acteurs économiques mais pas par le RPPRAC. L’accord prévoyait une

baisse de produits et une réduction ciblée de l’écart des prix.

La principale critique formulée par le RPPRAC est que le texte est insuffisant (trop peu de

produits concernés) et, surtout, qu’il n’offre aucune garantie de pérennité ou de contrôle

permanent des marges des importateurs, reproduisant selon eux l’échec du BQP de 2009.

Par conséquent, il n’y a donc eu aucun accord signé par les initiateurs du

mouvement et les acteurs politiques et économiques locaux. L’élément central était

l’engagement de la grande distribution à réduire les prix sur une liste étendue de produits :

Une baisse de prix était prévue sur une sélection de produits dépassant largement la liste

limitée du BQP (Bouclier Qualité Prix). Une réduction de prix allant jusqu’à 20 % sur ces

produits ciblés.L’accord fixait également des objectifs de réduction de l’écart global des

prix avec l’Hexagone :Les supermarchés et hypermarchés devaient viser une réduction de

l’écart de prix pour atteindre une fourchette cible de 5% à 25% (tous produits confondus),

ce qui restait supérieur à l’alignement sur les prix de métropole exigé par les manifestants.

Par ailleurs des annonces de l’État venaient compléter l’accord, concernant

notamment une baisse de fiscalité sur certains biens, notamment les produits de première

nécessité.

Parmi les arguments justifiant le refus du RPPRAC à signer cet accord, ce dispositif

était temporaire et non contraignant. Ce dernier dénonçait l’absence de garantie que les

distributeurs ne récupèrent pas rapidement cette marge (report de marge) par d’autres

moyens ou n’augmentent pas les prix des produits non listés.

Le RPPRAC souhaitait par conséquent une loi imposant la transparence des marges (des

coûts à quai aux marges arrières) pour prouver que les acteurs ne profitaient pas de leur

situation d’oligopole pour pratiquer des prix abusifs.

En refusant l’accord, le RPPRAC a voulu montrer que le problème était structurel et non

conjoncturel et qu’il fallait s’attaquer aux privilèges des groupes importateurs et

distributeurs (comme le GBH), plutôt que de se contenter d’un assortiment de mesurettes

sur un panier de produits à la manière de 2009.

L’incarcération de Mr Petitot de décembre à janvier 2024 laissait penser aux martiniquais

que l’Etat protégeait les intérêts des grands distributeurs plutôt que ceux des

consommateurs.

« Quand le RPPRAC est en prison pour avoir dénoncé l’injustice,

l’histoire n’est pas réécrite, elle est tout simplement effacée de

l’actualité. »

Cela fera bientôt un an, que le mouvement aura été déclenché. L’incarcération qui a

suivi a été vécu comme le coup de force d’un état jugé faisant preuve d’autoritarismeet

comme une manoeuvre visant à décapiter le mouvement contre la vie chère. Loin

d’apaiser les martiniquais ce choix politique alimente t un discours de plus en plus radical,

présentant l’Etat complice d’une oligarchie de la « profitasion ». De plus incarcérer Mr

Petitot n’a pas réglé le problème de fond.

Comment vit-on aujourd’hui ? Les prix n’ont pas baissé. Une application « Kiprix » permet

de mesurer l’écart avec la métropole. Lorsque sur cette application on peut se rendre

compte des écarts énormes entre les prix France et les prix métropole . Exemple vinaigre

balsamique 82 % de plus qu’en métropole/ Compote de pomme 91 % / Capsules mave-

vaisselle 71 %/ / Café dosettes + 102 % / Confiture de pêche + 67 %/ Fromage Emmental

110 % Moutarde + 149 % etc…. On est en droit de se demander comment l’INSEE

parvient au chiffre ridicule de + 14 % d’inflation. .

Un coût de la vie nettement supérieur à la moyenne nationale pour une population

dont le niveau de vie médian est significativement inférieur. Ce déséquilibre structurel

nourrit crispations, climat délétère et provoque des explosions sociales récurrentes. Il

devient évident que cette crise socio-économique exige une réforme en profondeur.

L’INSEE affirme que les prix à la consommation sont 14% plus élevés en moyenne, avec

un surcoût atteignant 40% pour les produits alimentaire de base. Chiffre bien pratique pour

justifier la prime existante des fonctionnaires et empêcher qu’elle ne soit pas réévaluée à

la hausse. Comme si cela n’aurait pas été un geste envisageable lorsque l’on sait que le

gel des salaires des fonctionnaires date des années 80 et que les montants sur leur fiche

de salaire n’ont pas bougé depuis cette période malgré l’inflation.

Dans l’île la majorité de la population a un taux de pauvreté monétaire de 26,8% , près de

deux fois plus élevé que celui de la Métropole (14,9%).

« Celui qui contrôle l’Importation contrôle les Prix. Celui qui

contrôle les Prix contrôle la Faim. »

Si vous interrogez la grande distribution, ils ne tarissent pas d’arguments pour

justifier la vie chère : D’abord ils invoquent l’insularité . La majorité des biens proviennent

de la métropole et est acheminée par fret maritime. C’est pour faire simple le coût du

transport. Au second plan ils brandissent les frais d’approche, en des termes simples : les

frais portuaires de manutention, de douane, de transit. Ils disent que ces derniers peuvent

représenter jusqu’à 28 % du coût d’achat hors-taxe. En troisième lieu ils exultent en

avançant l’argument de la chaîne logistique longue : les marchandises passent par de

nombreux intermédiaires (exportateur métropolitain, transitaire, importateur grossiste,

détaillant). Chaque intermédiaire réalisant des marges successives. Ils savent en effet de

quoi ils parlent puisque souvent ce sont les mêmes propriétaires des supermarchés et

hypermarchés qui contrôle toute la chaîne et réalisent des marges à chaque étape.

Enfin ils invoquent l’octroi de mer comme provoquant la hausse des prix. Il s’agit d’une

taxe locale qui s’applique autant aux importations de produits venant de métropole et à la

production locale (octroi de mer interne); cet argument final semble pour eux la panacée

même si elle ne représenterait en réalité que 4 à 9 % du prix final du produit.

Pourquoi cette surtaxe ? Rappelons que les martiniquais comme tout français payent

aussi la TVA (d’où la surtaxe) Elle serait, dit-on, justifiée par la « nécessité de financer les

collectivités locales et servirait à protéger la production locale grâce à des taux

différentiels ».

Mais la grande distribution n’évoquera jamais le problème majeur : l’étroitesse du marché

et la présence de grands groupes en position monopolistique ainsi qu’une absence réelle

de concurrence.

Pourquoi certains arguments ne tiennent -ils pas la route ?

Prenons l’exemple du groupe GBH (Groupe Bernard Hayot), Il détient les franchises du

groupe carrefour, et de groupes comme Décathlon et Mr Bricolage. Pour l’argument de

l’importation et de la logistique , il ne tient pas : en effet le groupe possède des filiales

spécialisées dans l’import-export, le transit et la logistique qui gère l’acheminement des

produits depuis la France hexagonale jusqu’à la livraison dans les magasins, et le groupe

pratique des marges à chaque étape. Même constant pour le groupe SAFO (Mr Parfait :

Le rond Point etc..) Ces derniers sont précisément en position d’agir efficacment contre la

vie chère et proposer des articles à des prix attractifs pour les Martiniquais; ils ne le font

pas parce que lorsque l’on est avide, on est avide, un point c’est tout. Cela relève de

l’Hubris. Faut pas chercher plus loin.

Ce n’est pas pour rien que l’Autorité de la Concurrence (ADLC) a été saisie à

plusieurs reprises 2009- 2019- 2024-2025. Ils sont chargés de vérifier s’il n’y a pas

d’ententes. Et ces rapports soulignent à chaque fois la faible concurrence due à la

domination de certains acteurs économiques majeurs qui maîtrisent l’ensemble de la

chaîne de valeur. Et cela a conduit parfois à ces cessions d’hypermarchés pour remédier à

ce problème récurrent.

Le problème est donc structurel et lié à des conglomérats familiaux qui pratiquent ce que

l’on appelle l’ »intégration capitalistique » , une stratégie de croissance par laquelle une

entreprise ou un groupe d’entreprises cherche à contrôler de multiples étapes successives

de la chaîne de production et de distribution d’un bien ou d’un service.

« La Vie Chère, c’est la Liberté. L’Ignorance, c’est la Transparence.

L’Oligopole, c’est la Concurrence, abolir l’octroi de mer c’est amputer le

pays. »

L’abolition de l’octroi de mer est évidemment présentée comme l’idée de génie par

ces grands groupes. Mais attentions aux naïfs. Cette dernière ne garantirait absolument

pas que les prix baissent réellement de manière équivalente. La grande distribution

pourrait très bien absorber le gain fiscal, en d’autres termes : pratiquer exactement les

mêmes prix en augmentant leurs marges. Et ils pourraient très bien justifier la supercherie

par un surcoût du fret, de l’assurance, du coût du stockage ou autres… En bref, ils

pourraient très bien affirmer que la suppression de la taxe leur permet de compenser

l’augmentation de leurs coûts de logistique ou autres laissant les prix inchangés. L’unique

abolition de l’octroi de mer n’est donc ni souhaitable sans mettre en place d’autres

mesures contraignantes ni suffisante.

Même l’Union européenne cherche à « déchouquer » l’octroi de mer; Elle avance

que ce dernier est contraire au marché unique européen, car il est une entrave à la libre

circulation des marchandises et équivaut pour elle à un droit de douane. De plus la

discrimination entre production locale (peu ou pas taxée) et la production hexagonale

(taxée plus sévèrement) est pour elle une distorsion de la concurrence. Si donc l’UE

accepte cette « dérogation » c’est en vertu de l’article 349 du TFUE (Traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne). En effet ils reconnaissent que les RUP (régions

ultra-périphériques) ont des contraintes structurelles (éloignement, insularité, dépendance

et étroitesse du marché) permettant la mise en place de politiques exceptionnelles. Pour

financer une partie des collectivités territoriales (communes et CTM). Par exemple pour

les communes qui bénéficient de la majeure partie de l’octroi de mer sous forme de DGG

(Dotation globale garantie). Par ailleurs la CTM bénéficie sous la forme de la FRDE

(Fonds régional pour le développement et l’Emploi), censé alimenter et permettre le

développement économique.

Comment les collectivités et les communes de métropoles

fonctionnent-elles alors qu’elles n’ont pas d’octroi de mer ?

On est en droit de se demander comment font les communes et collectivités de

l’hexagone qui n’ont pas les ressources de cet octroi de mer puisque cette ressource

semble « si vitale » pour notre Martinique et qu’on nous promet l’effondrement

économique si elle est abolie. . Les collectivités hexagonales fonctionnent grâce aux

revenus des taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et les taxes foncières sur les

propriétés non bâties (TFPNB), grâce à la taxe sur les ordures ménagères (TEOM) et

également grâce aux revenus de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Par ailleurs

elles fonctionnent aussi grâce à la dotation de l’Etat (DGF, dotation globale de

fonctionnement) et l’Etat leur verse aussi une compensation liée à la suppression

(notamment de la taxe d’habitation). Par conséquent la Dotation Globale de

Fonctionnement (DGF) versée par l’État aux communes et collectivités locales de

Martinique est structurellement moins élevée qu’en France hexagonale, et ce, en

raison de l’existence précisément de l’Octroi de Mer (OM).

Donc, l’octroi de mer fait supporter au consommateur martiniquais une double

charge. Ils paient les impôts sur le revenu, qui financent les collectivités métropolitaines, et

paient leurs propres collectivités via leur consommation, par le biais de l’octroi de mer.

En métropole la fiscalité des collectivités et des communes repose sur une solidarité

nationale, alors qu’en Martinique, qui s’est désolidarisée de la solidarité nationale, elle

contribue aux collectivités métropolitaines tout en ne pouvant pas compter sur les

collectivités métropolitaines pour financer ses propres collectivités.

Autrement dit les élus locaux qui ont eu cette idée de génie, ont mis en place un

système inique, sous le prétexte d’être « autonomes ». Ainsi en fixant ainsi leur fiscalité,

ils ont alourdi la fiscalité locale. L’injustice réside dans l’assiette fiscale de l’octroi de mer.

Le résultat est édifiant : Une taxe à la consommation nourrissant l’inflation, une régression

sociale et un refus de bénéficier de la solidarité nationale.

Ce qui -vous l’avez compris- fait peser sur les martiniquais la fiscalité régionale au lieu de

peser sur les martiniquais et l’ensemble des Français. Encore plus clairement pour que

cela soit bien clair pour tous : l’octroi de mer externalise sur le consommateur martiniquais

une charge : le financement des collectivités, qui est normalement répartie sur l’ensemble

des Français dans les collectivités de l’hexagone.

Et si on a en mémoire les difficultés socio-économiques : des martiniquais plus

pauvres, le taux de pauvreté en Martinique est en effet deux fois plus important qu’en

métropole (26% contre 14,9%) une population qui souffre davantage du chômage (18 %

contre 7,5 en F. Hexagonale) , une population vieillissante (la Martinique est le

département le plus vieux de France – 23 % à 24 % de sa population ayant 65 ans ou

plus.) et des jeunes qui ne reviennent pas au pays, une population active donc en

régression constante – on comprends mieux la dégradation du climat social.

Pli ou piti, pli ou ka pan fè

Il ne faudra pas s’étonner qu’une nouvelle explosion renaisse à cause de la

détresse sociale grandissante. Une petite étincelle se transformera rapidement en

explosion et de surcroît légitime. Et s’il n’y a pas de révolution c’est uniquement à cause

du vieillissement de la population et non pas à cause d’une présumée acceptation et d’un

présumé renoncement. Quand on a 80 ou 90 ans, on ne va pas avec son arthrose sur les

barricades. .

Il ne faudra pas ni s’étonner, ni se plaindre des récurrentes explosions sociales qui

ne sont que le résultat de mauvaises décisions prises qui pourraient être corrigées. Et

n’en déplaise aux autorités, incarcérer Mr Petitot ne résoudra pas le problème structurel

Enfermer les lanceurs d’alerte n’est jamais une solution. L’exaspération du peuple est

constant : à chaque fois qu’on va dans un supermarché on est excédé. La révolte est

permanente..LeRPPRAC n’avait donc pas tord de réclamer des réformes structurelles qui

s’imposeront de toute manière, un jour où l’autre, où le pays s’effondrera et il est déjà en

voie de s’effondrer; Plus de 400 dossiers de surendettement en Martinique , En 2019 (je

ne dispose pas du chiffre actuel) 63 % des martiniquais étaient couverts par la CAF. Ce

qui correspond à environ 42 000 foyers.

« L’Octroi de Mer est un impôt juste et nécessaire. L’écart de

prix est une invention du RPPRAC. »

Il faudrait donc sans doute , abolir ou réformer l’octroi de mer – par exemple en

appliquant un taux zéro de surtaxe sur tous les produits alimentaires, d’hygiène de base et

sur les vêtements. On peut imaginer le remplacement de l’octroi de mer par une unique

TVA locale.

Mettre en place des mécanismes de contrôle des prix et renforcer la transparence

Cependant ce n’est pas suffisant de réformer l’octroi de mer . Il faudrait mettre en

place des mécanismes de contrôle des prix; pour cela il faudrait précisément

demander à l’UE une dérogation compte tenu des difficultés et de l’absence de

concurrence. Et réclament un plafonnement des marge-arrière, un encadrement des

marge de gros. (Réclamer un prix maximum de marge entre le prix de revient) et prix de

vente au détaillant.

Pour plus de transparence : obliger les acteurs économiques à publier les marges

Intégrées : Les lois doivent exiger des groupes importateurs-distributeurs de publier

clairement les coûts à quai (CAF) et la manière dont les marges sont appliquées entre les

filiales (marges intermédiaires ou « marges de gros ») jusqu’à la vente finale.

Il faudrait renforcer le Rôle de l’OPMR et leur donner les moyens suffisants pour qu’ils

enquêtent : L’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus (OPMR) doit être doté

d’un mandat et de ressources suffisantes pour collecter ces données, les rendre publiques

et servir de base de preuve aux autorités de la concurrence pour dénoncer les marges

manifestement abusives.

Mais avant : Réviser l’article 349 du TFUE

L’UE n’autorise de contrôle des prix que dans des circonstance exceptionnelles,

transitoires et dûment justifiées; Or le problème de vie chère en Martinique n’est pas

temporaire mais structurel. Il faudrait justifier donc auprès de l’Union européenne la

permanence d’un problème qui réclame une mesure permanente donc, car il faut

rétablir l’équité sociale.

La France doit donc s’engager auprès de l’UE à mettre en oeuvre des actions qui

modifient durablement les conditions du marché et suppriment les raisons de l’abus des

profits. Dans le domaine logistique et de la concurrence, désarmer les monopoles

d’importation en renforçant les lois anti-trusts locales et en soutenant la création de

plateformes logistiques alternatives pour les petits importateurs.

Donc la dérogation demandée à l’UE serait une demande non pas de contrôle total mais

une demande pour mettre en place des mécanismes d’encadrement pour corriger les

effets pervers de l’insularité et du manque de concurrence.

Faire sauter la contrainte de la temporarité concernant le contrôle des prix dans les RUP.

Mais ce n’est pas tout, il faut demander à l’Etat Français de réformer le code du

commerce (article L. 410-2) Je cite : « Sous réserve des dispositions de l’article L.410

(qui affirme la liberté sur les prix) les prix de biens, produits et services sont librement

déterminés par le jeu de la concurrence par les prix ou par la qualité est limitée en raison

des situations de monopole ou de difficultés d’approvisionnement, un décret en conseil

d’état peut réglementer les prix, après consultation du Conseil national de la

consommation, pour une période déterminée ». Il faudrait modifier cette phrase (« pour

une période déterminée » pour mettre en place un contrôle permanent applicable aux

RUP. Mais avant il faudra demander à l’UE un accord préalable de révision de l’article 349

du TFUE.

Enfin de manière temporaire le Bouclier Qualité-prix (BQP) peut être maintenu

jusqu’à ce que les réformes structurelles entrent en vigueur; c’est un travail législatif qui

doit être mené par des politiques martiniquais soucieux de l’intérêt général sur l’île, mais

c’est un travail qui peut être mené par tous les DROM (par tous les élus des DROM) car

les mêmes difficultés concernent tous les DROM;

Désarmer les monopoles

Mais il faudrait aussi travailler au désarmement des monopoles (ou des

oligopoles) est l’une des solutions structurelles clés identifiées pour lutter contre la vie

chère.Ceci implique l’application rigoureuse du Droit de la Concurrence .Le désarmement

des monopoles vise à casser l’intégration capitalistique et le pouvoir de marché des

grands groupes pour rétablir une concurrence saine.Il est essentiel d’appliquer de manière

stricte les règles définies par l’Autorité de la Concurrence (ADLC) Il s’agit de Contrôler les

concentrations et sanctionner sévèrement les ententes et des abus de position

dominante. Il s’agit de donner de réels moyens pour mener des enquêtes pour identifier

et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, comme les ententes sur les prix, les

accords d’exclusivité trop restrictifs ou l’abus de position dominante par les filiales

d’importation.

La Martinique est à un carrefour : soit elle continue de gérer l’inégalité de la vie

chère par des accords temporaires et insuffisants (comme le BQP) soit elle s’engage

dans une réforme structurelle profonde. La permanence des handicaps structurels

(insularité, dépendance) justifie des régulations permanentes sur les marges. Il est

impératif d’utiliser la puissance de l’Article 349 du TFUE pour obtenir un cadre

réglementaire contraignant et permanent. Le code du commerce français doit être

amendé. Le rôle des élus est de transformer la colère légitime des Martiniquais en un

travail législatif complexe visant à demander une dérogation à l’UE, à amender le code du

commerce, à remplacer l’Octroi de mer, à et à veiller au démantèlement des monopoles,

pour assurer ainsi un niveau de vie équitable dans l’île en mettant fin à l’appauvrissement

croissant de la majorité des Martiniquais dont la vie est hypothéquée par une opération

que l’on pourrait bien nommer de « vol en bande organisée » et ainsi de rendre le territoire

plus attractif à notre jeunesse.

Attention –

NB – Les punchlines sont des adaptations tirées de 1984 de Georges Orwell. Elles sont à lire de

manière ironique.

——-

