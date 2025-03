De la Silver Economy à la Poule Aux Oeufs d’Or : Le juteux bizness des « Vieux » en Martinique…

Vous vous en rappelez ? Il y a une quinzaine d’années, le concept de « Silver Economy » faisait son apparition en Martinique. Il s’agissait, en principe, d’exploiter la richesse économique que représentent, théoriquement, les retraités en développant en même temps les offres susceptibles de les faire consommer (activités, loisirs, voyages, etc) et également les services nécessaires à leur bien-être (hébergement, soins, transports, livraison repas, etc)

Sauf que….la composition du corps social martiniquais, avec son fort taux de travail informel / non déclaré (générant donc peu, voir pas de retraite…) et un salaire moyen inférieur, et ce depuis des générations, ne correspond pas à ce modèle de « retraités consommateurs ».

Heureusement, il y a l’autre volet de la démarche : les services et prestations indispensables à l’accompagnement d’une population vieillissante. Dans le département le plus âgé de France,

il y a certes de quoi traduire ces besoins indispensables en création d’activités, et donc d’emplois.

Et c’est là que le bât blesse : alors que les études indiquaient dès le milieu des années 90 le manque criant de structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes et pointaient du doigt la crise à venir, ni l’Etat, ni les responsables politiques locaux n’ont bougé le petit doigt, laissant le seul tissu associatif s’emparer, par défaut, de ce dossier. L’Etat se lave les mains et se contente d’assurer le versement des subventions, les Collectivités de délivrer les habilitations et les agréments, et tout le monde est content.

Sauf que…En tout début d’année, BDMJK révélait le cas de Monsieur TOUSSAY, retraité de 96 ans littéralement kidnappé par des « personnes bienveillantes qui prennent soin de lui (sic)», séquestré 6 mois hors de son domicile, et récupéré finalement manu militari par la Gendarmerie avant d’être rendu à sa famille, qui a déposé plainte pour abus de faiblesse et escroquerie.

La raison ?: comptes bancaires vidés (on parle ici de plusieurs centaines de milliers d’Euros…), tentative d’escroquerie au viager sur les biens immobiliers, occupation illégale et sans contrepartie d’un appartement, travaux dentaires facturés mais non constatés, etc.

Le détail croustillant ?: l’une des personnes citées dans la plainte est une personnalité notoirement connue dans le monde de…la protection des personnes âgées vulnérables en Martinique, dont le nom circule déjà par ailleurs ! Son nom figure de façon récurrente sur la liste des bénéficiaires des virements prélevés sur les comptes de M. TOUSSAY.

Le fait qu’une éminente personnalité du social, justement spécialisé dans le secteur de la vulnérabilité, se retrouve impliquée directement dans une telle affaire n’a pas manqué d’intriguer quelques esprits curieux, dont BDMJK. Ci-dessous, donc, quelques infos complémentaires afin de bien cerner le dossier :

le secteur associatif ressort d’une législation spécifique, en termes de grilles de salaires : en fonction du chiffre d’affaire, un salaire mensuel max de 11 775 € est considéré légal pour un dirigeant. Ainsi, la comptable de l’ADAPEI ( parente de la personne citée dans la plainte…) a pu exiger et obtenir, au grand dam d’un certain nombre d’adhérents, un salaire de 11 000 €, assorti, pourquoi pas, d’une voiture de fonction. Et tout ça dans le cadre, bien entendu, d’une association à but non lucratif….Ces associations, rappelons-le, fonctionnent avec des subventions publiques, c’est à dire votre argent et le mien. On comprend bien que certaines personnes soient davantage intéressées par ce niveau de rémunération que par une quelconque vocation altruiste. Je reformule : « Tu veux devenir millionnaire ? Alors, toi aussi, monte ton association 1901 sur le secteur de la dépendance en Martinique !!! »…

L’ADIL France, association qui contrôle les tuteurs et curateurs des personnes protégées, confirme « une explosion » des dossiers contentieux en Martinique relatifs à des malversations

L’ADIL 972, que j’ai cherché à joindre…n’existe plus ! Elle a été très discrètement liquidée en fin d’année, sans tambours ni trompettes, et cherche un repreneur pour ses activités sur place…

Le Parquet semble suivre ce dossier avec une attention toute particulière : la demande de mise sous protection de M. TOUSSAY, datée de début février, sera examinée au Tribunal demain 18 mars, soit un délai d’un mois. Le délai normal de traitement est de 9 mois au mieux….

Tout indique donc qu’un gros scandale concernant le secteur associatif des personnes âgées en Martinique est sur le point d’éclater, info confirmée par un avocat de la place. Un scandale qui risque d’impliquer l’ensemble des acteurs, depuis les associations jusqu’à l’appareil judiciaire lui-même, en passant par les notaires et les médecins.

Et oui : il faut bien par exemple, quelqu’un pour confirmer que la personne âgée qui souhaite modifier son testament, ou délivrer une procuration à un tiers sur son compte bancaire a bien toutes ses facultés mentales…

Suite au prochain épisode : d’ici là, certains risquent de mal dormir….