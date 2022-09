Carnaval de Londres : Notting Hill en fête après deux ans de Covid

La Caraïbe anglophone a célébré son carnaval ces trois derniers jours dans ce qui est devenu, depuis sa création et au fil des ans, la principale fête de la culture caribéenne en Europe célébrant Jouvert, Bacchanal, au son des steel-band, calypso, reggae,…

Profitant de ce long week-end de fin du mois d’août avec son lundi férié, beaucoup de la jeunesse caribéenne d’Angleterre mais aussi de France, de Belgique et d’ailleurs ont envahi Notting Hill, se retrouvant derrière les sound systems assourdissants, dans les défilés de bikini-mas, dans les vidés, dégustant leur jerk chicken, leur roties ou leur riz haricot rouge.

Envers du décor, un homme (un rappeur de 21) a été tué au couteau et la police a précisé avoir procédé lors de l’événement à plus de 200 arrestations, dont 46 pour agression, 36 pour recel de drogue, 33 pour détention d’arme, 27 pour trouble à l’ordre public et huit pour agression sexuelle.