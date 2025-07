CITY UP ↗️ and down ↘️😁😁😁

Article publié pour la première fois le… 1er décembre 2022

Tsumani au PPM en Martinique. L’un de ses tubas financiers est en train de boire la tasse et ne va pas tarder à toucher le fond de la baie de Fort-de-France. En effet, City Up (ex CFTU) n’a pas obtenu le tant souhaité et VITAL marché de la modernisation du bassin de radoub du Grand Port Maritime de la Martinique.

https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/outre-mer/martinique/fort-de-france/21-116402

Putain c’est la merde. Pourtant City Up avait pris de la hauteur en faisant appel de cette fatale décision . Mais l’appel était aussi creux que celui de Fort-de-France donc…malgré Aimé Césaire…Alain Alfred l’homme au pantalon Tergal moule boules s’est pris une veste.

La structure coquille vide n’ayant pas de marché pouvant générer de la richesse, risque fort d’avoir des problèmes dans les mois qui viennent pour payer les salaires notamment celui de…Lise Moutamalle. Ça sent fort le…CITY a pas d’argent…ça va être compliqué là…

Tiens…jetez un oeil semi loli sur ce lien… https://www.verif.com/societe/CITY-UP-431938091/ vous verrez le nombre de membres du PPM qui « polluent » sainement cette structure. C’est fou. À suivre.